Jestrā atmosfēra "Positivus" festivālā turpinās arī otrajā dienā. FOTO, VIDEO
Rīgā, Lucavsalā, šodien turpinājās septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus" un uz festivāla galvenās skatuves kāpa hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indī grupa "Carnival Youth", amerikāņu elektroniskās mūzikas multiinstrumentālisti "Two Feet", vācu grupa "Milky Chance" un angļu mūziķis "Rag'N'Bone Man".
Turpinās jautrība mūzikas festivālā "Positivus". Otrā diena; 09.08.2025.
9. augustā turpinājās septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus", un šoreiz repertuārā hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indī grupa "Carnival Youth", amerikāņu elektroniskās ...
Savukārt uz otras lielākās skatuves klausītājiem pozitīvu lādiņu sniedza "Hippie Sabotage", eksperimentālās mūzikas duets "The Hellp" un Losandželosas alternatīvā hiphopa kolektīvs "NoFun!", pašmāju reperis Fiņķis un ukraiņu popmūzikas izpildītājs Ivans Dorns.
"Red Bull" zonā pēc ielu deju cīņas "Red Bull Dance Your Style" Latvijas nacionālā fināla tur uzstāšanās listē norādīti Nīderlandē dzīvojošā latviete "Might Delete Later" un igauņu "Tjuun In". Savukārt "EHR" deju zonā klātesošos iepriecināja DJ Stocka, DJ Makree un DJ Gustavito. Savukārt "Q-Space" zonā pasākumus vadīja neatkarīgo pasākumu kuratori "Penthaus Calling", kuriem pievienojās Marks Kadeks.
Krāšņo “Positivus” publiku iepriecina pašmāju skatuves zvaigznes
Ikgadējais mūzikas festivāls “Positivus” Rīgā turpinās ar spilgtām uzstāšanām, tostarp pašmāju māksliniekiem Emiliju Bērziņu un Chris Noah.
"Positivus" pirmā diena noslēgusies bez būtiskiem starpgadījumiem, paziņoja Valsts policijā (VP).
Tomēr policijā atzīmēja, ka ir reģistrēti atsevišķi pārkāpumi, kas saistīti ar narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu un lietošanu, kā arī alkohola lietošanu nepilngadīgajam. Tāpat kāda persona vadījusi elektroskrejriteni, būdama alkohola reibumā.
Maģiskas skaņas un spēka rituāli: "Tautumeitas" valdzinājums "Positivus"
Šodien Rīgā, Lucavsalā, turpinās jau septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus", kurā uz skatuves valdīja īpašs latviešu mūzikas gars – tautiskā spēka ...