Inovatīvs jaunums! Jaunākās paaudzes produkts locītavu veselībai.

Protams, jaunāki nekļūstam, un ķermenis nolietojas. Atkarībā no sāpju, stīvuma un lokanības pakāpes katrs pats var aplēst savu locītavu veselības pakāpi un to, kādu ietekmi tā atstāj uz vispārējo labklājību un pašsajūtu, veicot fiziskas aktivitātes. Grūti gan pieņemt to, ka it kā tu, cilvēks, visu dari ar prātu un mēru – bet ķermenis tik un tā pieviļ. Tikmēr citi tavā vecumā iemanās vēl doties ceļojumā ar autobusu (kā viņi var stundām ilgi nosēdēt?) vai pat uztaisīt špagatu!