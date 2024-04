Kuri ir paši nozīmīgākie vitamīni, kas jāuzņem pavasarī?

D vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, kas UV staru ietekmē tiek sintezēts ādā un no sākuma aknās un pēc tam nieru audos tiek pārveidots bioloģiski aktīvajā formā. To iesaka lietot maltītes laikā, jo taukvielas veicina uzsūkšanos. D vitamīnu var lietot jebkurā dienas laikā, bet ir ierasts to lietot no rīta, lai vieglāk atcerētos par regulāru D vitamīna lietošanu.