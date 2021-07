Kam jābūt bērna vasaras ēdienkartē?

Teiciens “Mēs esam tas, ko mēs ēdam” ir aktuāls sākot no mūsu rotaļu vecumam līdz pat vecumdienām. Bērnība ir straujas fiziskās, garīgās un emocionālās izaugsmes laiks, kad bērnu organisms izmanto visas barības vielas, kuras tiek apēstas, lai veicinātu šo izaugsmi. Viņu ķermenis burtiski ir atkarīgs no tām. Atgādinām, šajā tik aktīvajā laikā ir svarīgi pārliecināties, ka bērni ar uzturu uzņem pietiekamu daudzumu omega-3 taukskābju.

Kādā ASV veiktā pētījumā atklājies, ka 90% bērnu maltītei labprātāk izvēlas dzīvnieku izcelsmes produktus, kas nav zivis. Arī Latvijā bērni zivis uzturā patērē mazāk nekā ieteicams, tāpēc īpaši jādomā, vai un cik daudz bērni uzņem vērtīgās un viņu veselībai tik vajadzīgās omega-3 taukskābes, kuru viens no pamatavotiem dabā ir tieši jūras produkti?

Cik daudz un cik bieži jūsu bērna ēdienkartē ir lasis, sardīnes, skumbrija, forele vai siļķe? Zināms, ka tie ir bagātīgi omega-3 avoti, tomēr, būsim godīgi, arī tad, ja pat visrūpīgākajiem vecākiem izdotos izveidot pilnībā sabalansētu ēdienkarti, tas vēl nenozīmē, ka arī bērns būs par šiem ēdieniem tik sajūsmināts, lai tiešām uzņemtu tik daudz omega-3, cik attiecīgajā vecumposmā organismam nepieciešams.

Kāds Itālijā veikts pētījums apliecina, ka visaugstākais omega-3 līmenis mēdz būt jaundzimušajiem, bet viszemākais – bērniem sākumskolas vecumā.[1] Līdz šim veiktie pētījumi apliecina, ka pietiekama omega-3 uzņemšana spēj uzlabot prāta spējas, ieskaitot mācīšanos, atmiņu un ātrumu, ar kādu bērns tiek galā ar dažādiem prāta uzdevumiem.

Pēdējo gadu pētījumos atklājies, ka, piemēram, 9-10 gadus veciem bērniem, kuri 3 mēnešus lietojuši omega-3, uzlabojusies lasītprasme.[2] Pēc 3 mēnešu omega-3 lietošanas kursa 8-12 gadus veciem bērniem uzlabojies informācijas apstrādes ātrums un spēja ilgāk noturēt uzmanību. Izpētīta arī saikne starp omega-3 trūkumu un izteiktākām uzvedības problēmām – dusmu lēkmēm un gulēšanas traucējumiem, kas secināts, novērojot 6 – 12 gadus vecu zēnu grupu.[1]

2020.gadā, aptaujā, kas tika veikta tepat Latvijā, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” ietvaros, lai noskaidrotu Latvijas bērnu uztura paradumus un identificētu galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras vecāki, tika konstatēts, ka 13% bērnu ikdienā atsakās no zivju ēdieniem, bet 41% zivis un jūras veltes ēd tikai reizi nedēļā.



Līdzīgu ainu atklāja pērn veikts pētījums Amerikā, kurā secināts, ka bērni neēd pietiekami daudz zivju, jo vairāk nekā 90% no dzīvnieku olbaltumvielām, ko bērni uzņem, nāk no citiem avotiem, piemēram, vistas un liellopa gaļas, kuru sastāvā vērtīgā un tik vajadzīgā omega-3 ir salīdzinoši maz.[3] Speciālisti gan arī norāda, ka zivīm tomēr ir specifiska garša, kas var ietekmēt zemo zivju patēriņu uzturā, tāpēc bērniem ir jāiemāca to pieņemt un iemīļot vēl “pirms nav par vēlu”. Līdz 5 gadu vecumam bērni jau ir izveidojuši lielāko daļu ēšanas paradumu un iedalījuši ēdienus sev tīkamajos un ne tik garšīgajos, tāpēc pareizais risinājums būtu piedāvāt un ieinteresēt bērnus izmēģināt jūras veltes un zivis jau agrā bērnībā.

Savukārt Norvēģijā tika veikts pētījums, kurā piedalījās bērnudārzu audzēkņi. Šajā pētījumā 232 norvēģu bērnudārznieki tika iedalīti divās grupās. Kontroles grupā bērni 16 nedēļas no vietas, trīs reizes nedēļā uzturā lietoja treknas zivis (siļķes vai skumbrijas). Otra bērnu grupa lietoja gaļu (vistas, jēra un/vai liellopa gaļu). Salīdzinot abas grupas, tika secināts, ka bērni, kuri nejauši izvēlēti lietot zivis, ieguva augstākus rādītājus Wechsler pirmsskolas un mazu bērnu kognitīvās attīstības novērtējuma skalā - 17,5 līdz 23,3, salīdzinot ar bērniem, kuri ēda tikai gaļu, kur šis rādītājs bija 12,4 līdz 18,0.[4]

Foto: Publicitātes

Omega-3 taukskābes ķermenim nepieciešamas visdažādākajām funkcijām, sākot no muskuļu aktivitātes līdz šūnu augšanai. Turklāt organisms pats šīs taukskābes neveido, tāpēc tās obligāti jāuzņem ar uzturu regulāri, visa mūža garumā. Bērna organismam omega-3 ir ļoti liela nozīme. Omega-3 ir galvenā neironu membrānu sastāvdaļa, un tām ir īpaša nozīme smadzeņu attīstības un darbības veicināšanā. Līdz šim veiktie pētījumi apliecina, ka pietiekama omega-3 uzņemšana uzlabo bērnu centrālās nervu sistēmas attīstību un darbību, veicina mentālo attīstību, kā prasmi runāt, lasīt, uztvert, atcerēties utml.[5] Turklāt omega-3 arī veicina koncentrēšanās spēju un reakcijas ātrumu.

Pārskatot 16 pētījumus, atklājās, ka omega-3 taukskābes uzlaboja atmiņu, uzmanības noturēšanu, mācīšanās spējas, impulsivitāti un hiperaktivitāti.[6,7] Tāpat omega-3 ir svarīgas redzes attīstībā un veselībā. DHS (dokozaheksaēnskābe) un EPS (eikozapentaēnskābe) ir svarīgi normālai redzes attīstībai un darbībai gan bērnībā, gan pieaugušo vecumā. Vislielākā DHS koncentrācija organismā faktiski ir acs tīklenē. Pētījumi ir parādījuši, ka omega-3 taukskābēm ir ļoti liela ietekme redzes attīstībā, kā rezultātā uzlabojas redzes asums.[8]

Labā ziņa ir tā, ka vecāki, kuru bērni neēd zivis, var nesatraukties. Pateicoties vietējam farmācijas zīmolam LYL love your life®, Latvijas bērniem ir pieejama krila eļļa LYL Krill Oil KID ar kuras palīdzību bērni omega-3 taukskābes var uzņemt tik, cik veselībai un smadzeņu darbībai nepieciešams, turklāt – garšīgā veidā.

Foto: Publicitātes foto

Kāpēc krila eļļa? Tāpēc, ka tā ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā, jo augstā koncentrācijā satur ārkārtīgi vērtīgās omega-3 taukskābes – EPS un DHS. Vēl vairāk - pētījumi apliecina, ka krila eļļā esošās omega-3 organisms uzreiz atpazīst un ir momentā spējīgs tās izmantot (pretēji zivju eļļai). Īpašā krila eļļas fosfolipīdu forma ļauj omega-3 taukskābēm ātrāk nonākt asinīs un nodrošināt tūlītēju iedarbību. Ķermenis nekavējoties atpazīst fosfolipīdus omega-3 un iekļauj tos šūnās, lai pārnestu audos un orgānos, kuriem tie visvairāk nepieciešami - smadzenēm, sirdij, acīm un aknām.

Turklāt, pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% straujāk kā zivju eļļa!

Kas būtiski gan bērniem, gan vecākiem – LYL Krill Oil KID ir papildināta ar vitamīniem A, D3, C un E, tai ir dabiska augļu garša un sastāvā nav ĢMO vai krāsvielas. LYL Krill Oil KID ir želejas lācīšu formā un tai nepiemīt specifiskā zivju garša un smarža. Bērni tos atzīst par gardiem, vecāki – par organismam vērtīgiem.

LYL Krill Oil KID par draudzīgām cenām pieejams internetaptieka.lv un well24.eu kā arī aptiekās visā Latvijā.

1. https://www.longdom.org/open-access/omega36-fatty-acids-and-learning-in-children-and-young-people-a-review-of-randomised-controlled-trials-published-in-the-last-5-yea-2155-9600-1000670.pdf

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116096/

3. “Fish, Shellfish, andChildren’s Health: An AssessmentofBenefits, Risks, andSustainability”. Aaron S. Bernstein, EmilyOken, SarahdeFerranti, COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH and COMMITTEE ON NUTRITION, June 2019, 143 (6) e20190999; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-0999

4. “Fattyfishintakeandcognitivefunction: FINS-KIDS, a randomizedcontrolledtrialinpreschoolchildren.” Øyen J, Kvestad I, Midtbø LK, etal. BMC Med. 2018;16(1):41pmid:29530020

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116096/

6. “Do Omega-3/6 FattyAcidsHave a TherapeuticRoleinChildrenandYoungPeoplewith ADHD?” E. Derbyshire, 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/6285218.

7. “InTime: importanceof omega-3 inchildren’snutrition.” FranciscaEcheverríaGonzález, and Rodrigo ValenzuelaBáez, 2017 Jan-Mar; 35(1): 3–4. Doi: 10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00018

8. https://www.longdom.org/open-access/omega36-fatty-acids-and-learning-in-children-and-young-people-a-review-of-randomised-controlled-trials-published-in-the-last-5-yea-2155-9600-1000670.pdf

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®