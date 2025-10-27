Leldes Dreimanes bijušais draugs Ēriks Ozollapa pēc šķiršanās aktrisi vairs negrib pat redzēt

Britu humors un Džilindžera rokraksts: pirmizrādi piedzīvo “Traki laba diena”
No 15. oktobra visā Latvijā sākas britu dramaturga Donalda Čērčila skatuves hīts “Traki laba diena” Dž.Dž. Džilindžera asprātīgajā iestudējumā.
Pavārs un uzņēmējs Ēriks Ozollapa, kas savulaik gatavojās Dailes teātra aktrisi Leldi Dreimani pat precēt, atzīstas, ka attiecības beigušās uz nedraudzīgas nots un pēc šķiršanās viņi vispār nekontaktējas.
Šomēnes žurnāls "Kas Jauns" Ēriku Ozollapu, kuru daudzi TV skatītāji iepazinuši kā nudien atraktīvu šefpavāru šovā "Grieķijas brīvdienas," sastapa VEF Kultūras pilī, kur norisinājās režisora Dž. Dž. Džilindžera jauniestudētās komēdijas "Traki laba diena" pirmizrāde. Tur Ēriks parādījās ar izskatīgu gaišmatainu pavadoni. Laikus ieradušies, viņi izstāvēja rindu bufetē, kur dāma izvēlējās tasīti kafijas, savukārt Ozollapa – glāzi spirdzinoša dzēriena. “Mana pavadone šai vakarā ir māksliniece, ļoti talantīga gleznotāja Līga Ozoliņa, šobrīd viņas darbu izstāde ir apskatāma radošajā kvartālā "Zeit" Līgatnē. Taču Līga nav mana otrā pusīte, mēs esam draugi, un Ēriks joprojām ir brīvs,” viņš pavēsta, smiedams, ka meitenes viņam aizvien patīk.
Ēriks Ozollapa jau vairākus gadus darbojas ēdināšanas nozarē. Viņu aicina vadīt meistarklases, gatavot maltītes privātos pasākumos. Bet brīvajā laikā viņš sastopams, apmeklējot koncertus un cita veida kultūras pasākumus. “Teātris, īpaši komēdijas, man patīk. Tas ir lielisks veids, kā izvēdināt galvu, pasmieties, atslābināties no ikdienišķajām domām. Mans draugs Rihards Lepers šeit, VEF Kultūras pilī, spēlē ne tikai jaunajā komēdijā "Traki laba diena", bet arī izrādē "Glābjas, kas var". Uz to gan personisku iemeslu dēļ neesmu atnācis un arī neiešu, jo tajā izrādē spēlē arī cilvēks (Ērika bijusī līgava aktrise Lelde Dreimane – KJ), kuru nevēlos redzēt, jo viņa man riktīgi “iekakāja dvēselē”,” atklāts ir Ēriks Ozollapa, kura attiecības ar Leldi pēc aptuveni četrus gadus ilgas kopābūšanas izjuka tieši pirms gada.
Ēriks arī atzīst, ka ne reizi nav paskatījies TV iepazīšanās šovu "Randiņš ar divām", kurā viena no dāmām, kuras uzmanību cenšas iekarot vairāki kavalieri, ir viņa bijusī mīļotā Lelde. “Mani tādi šovi neinteresē, un tur nav nekā, ko es gribētu redzēt,” saka Ozollapa.
