Dzīvokļi vairs nav aktuāli? Noskaidrots, kas latviešus dzen kredītos
2025. gada trešajā ceturksnī 27 % no visiem izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem piešķirti privātmāju iegādei, kas ir par 6 % vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī, savukārt 73 % aizdevumu novirzīti dzīvokļu iegādei.
Salīdzinot 2025. gada trešo ceturksni ar iepriekšējo, bankas "Citadele" dati liecina, ka nekustamo īpašumu kreditēšanā saglabājas augšupejoša pieprasījuma tendence - izsniegto aizdevumu apjoms pieaudzis par 9 %.
Kredītņēmēji kļūst arvien drošāki, uzņemoties saistības. Arī turpmākajos mēnešos tirgū nav sagaidāmas būtiskas svārstības, nekustamo īpašumu tirgus turpinās attīstīties stabilā, bet mērenā tempā, saglabājot izdevīgus nosacījumus īpašuma iegādei.
"Arvien biežāk tiek noslēgti aizdevuma līgumi ar pircējiem, kuri iegādājas mājokļus projektos, kas vēl atrodas būvniecības stadijā, tādējādi veidojot stabilus un pievilcīgus nosacījumus gan attīstītājiem, gan investoriem. Šī tendence apliecina pircēju uzticību un gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības vēl pirms mājokļa nodošanas ekspluatācijā, turklāt tā pakāpeniski atjaunojas pēc būtiska krituma 2022. un 2023. gadā," skaidro Artis Zeiļa, bankas "Citadele" mājokļu tirgus eksperts.
Hipotekārā aizdevuma vidējā summa trešajā ceturksnī bija par 5-10 % mazāka nekā gada sākumā. To ietekmēja īpaši aktīvs janvāris, kad tika noslēgts neparasti daudz darījumu šim mēnesim, tostarp ar lielākām summām, kas iepriekš ilgstoši bija atlikti augstā EURIBOR dēļ. Pēc šī kāpuma gada turpinājumā izaugsme kļuva mērenāka.
Vidējā ikmēneša hipotekārā kredīta summa kopš 2024. gada janvāra zemākā punkta (82,000 EUR) pakāpeniski turpinājusi palielināties, sasniedzot lielāko vidējo summu 2025. gada sākumā (95,400 EUR), tomēr uz gada beigām vidējā kredīta summa svārstās no 86,000 - 91,000 EUR robežās. Arvien vairāk iedzīvotāji var atļauties lielākas aizdevuma summas, īpaši jaunajos projektos, kur darījumu apjomi parasti ir augstāki nekā sērijveida dzīvokļos.
Mājokļu tirgū arvien aktīvāka kļūst jaunā paaudze
Vecuma grupa no 35 līdz 45 gadiem joprojām ir visaktīvākā mājokļu iegādes posmā, veidojot 36 % no visiem hipotekāro kredītu ņēmējiem, savukārt kredītņēmēji vecumā no 28 līdz 35 gadiem - apmēram piekto daļu. Nekustamo īpašumu tirgū pakāpeniski atgriežas jaunāka paaudze, kas iepriekš, augsto procentu likmju un tirgus svārstību dēļ, bija kļuvusi piesardzīgāka. Salīdzinot ar 2025. gada otro ceturksni, vērojams 5 % pieaugums 25-35 gadu vecuma kredītņēmēju īpatsvarā.
"Privātmāju īpatsvars pieaudzis par 6 %, salīdzinot ar dzīvokļiem, ko, visticamāk, veicina vasaras mēnešu sezonalitāte un lielāka pircēju drošība, slēdzot apjomīgākus darījumus. 2025. gada trešajā ceturksnī finansējums piešķirts 27 % privātmāju iegādei, tostarp arī būvniecības stadijā esošiem īpašumiem, savukārt dzīvokļu iegāde joprojām veido lielāko daļu - 73 % no visiem darījumiem. Ārpus Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji biežāk izvēlas privātmājas, taču kopējais sadalījums reģionos ir līdzsvarotāks - no visiem izsniegtajiem kredītiem 37 % attiecas uz privātmājām un 63 % uz dzīvokļiem," stāsta Artis Zeiļa.