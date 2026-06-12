Jāņi laukos kā agrāk: kā sagatavoties svētkiem, ko atcerēsies visa ģimene
Ir svētki, kas laukos izdodas īpaši labi. Pagalmā smaržo nopļauta zāle, pļavā vēl var salasīt jāņuzāles, bet vakarā pie ugunskura atkal satiekas vairākas paaudzes.
Lai māja būtu gatava ciemiņiem, reizēm pietiek ar dažām praktiskām lietām, ko var atrast arī Banknote filiālēs un internetveikalā.
Jāņi ir viens no tiem brīžiem, kad ģimene labprāt atgriežas pie ierastām vietām, senām garšām un cilvēkiem, kuri šos svētkus prot svinēt pa īstam. Daudzās ģimenēs tieši vecākā paaudze ir tā, kas Jāņiem piešķir īpašu noskaņu. Viņi zina, kur nolikt galdu, lai vakarā nav pārāk vējains, kā sagatavot ugunskura vietu, cik daudz malkas vajadzēs un kur pļavā aug kuplākās jāņuzāles.
Tā nav tikai praktiska pieredze. Tā ir mājas sajūta, ko jaunākās paaudzes atceras vēl ilgi. Lai svētki izdotos mierīgi, tiem ir vērts sagatavoties laikus. Ne tāpēc, ka visam jābūt perfektam, bet tāpēc, lai pašā vakarā vairāk laika paliek sarunām, dziesmām un kopā būšanai.
Sāc ar pagalmu
Jāņu gatavošanās laukos parasti sākas pagalmā. Jāpļauj zāle, jānovāc liekie zari, jāatrod vieta galdam un jāpārskata, kur vakarā sēdēs ciemiņi. Ja plānots lielāks radu sabraukums, pagalmu labāk sakārtot pēc principa “ērti un droši”, nevis “perfekti”.
Jāņiem piestāv dabiska vide: ābeļdārzs, pļavas mala, vecs koka galds, segas uz soliņiem un laternas pie mājas. Svarīgākais, lai cilvēkiem ir kur apsēsties, kur nolikt ēdienu un kā vakarā droši nokļūt atpakaļ mājā.
Ugunskura vietu sagatavo laikus
Ugunskurs ir viens no Jāņu vakara centrālajiem punktiem, tāpēc vietu tam labāk izvēlēties pārdomāti. Tai jābūt pietiekami tālu no mājas, šķūņa, kokiem un sausas zāles. Jāpadomā arī par to, kur sēdēs cilvēki un kā apkārt ugunskuram pārvietosies bērni.
Laikus vērts sagatavot malku, ūdens spaini vai citu drošības risinājumu. Šie praktiskie sīkumi palīdz pašā vakarā justies mierīgāk un ļauj svētkus baudīt bez liekas steigas.
Galdu labāk plānot vienkāršu
Lauku Jāņos vislabāk iederas ēdieni, kurus var sagatavot iepriekš un nolikt galdā bez lielas skriešanas: siers, pīrāgi, maize, dārzeņi, zaļumi, ogas un dzērieni. Ja ģimene ir liela, nav nepieciešams visu uzņemties vienam cilvēkam.
Ēdienus var sadalīt starp ciemiņiem. Vieni var atvest pīrāgus, citi salātus, kāds parūpēties par dzērieniem vai bērnu uzkodām. Tas svētkus padara vieglākus visiem un ļauj arī mājas saimniekiem apsēsties pie galda, nevis visu vakaru pavadīt virtuvē.
Pārskati, kas vēl pietrūkst
Pirms svētkiem vērts pārbaudīt praktiskās lietas: vai pietiek krēslu, vai ir pagarinātājs, āra lampa, termoss, papildu trauki, sega vēsākam vakaram vai kāds vienkāršs skaļrunis mūzikai. Tie nav lieli pirkumi, bet svētku vakarā var izrādīties ļoti noderīgi.
Ja mājās kaut kā pietrūkst, praktiskas lietas svētkiem, mājai vai pagalmam var meklēt arī Banknote filiālēs un internetveikalā. Tur pieejamas dažādas pārbaudītas lietotas preces, sākot no sadzīves tehnikas un elektronikas līdz instrumentiem un citām ikdienā noderīgām lietām.
Ļauj mazbērniem piedalīties
Bērniem Jāņi laukos paliek atmiņā nevis kā perfekti noformēts pasākums, bet kā piedzīvojums. Viņi atceras, kā lasīja jāņuzāles, pina vainagus, nesa krūzes uz galda, meklēja laternas vai klausījās stāstos par to, kā Jāņi tika svinēti agrāk.
Tieši vecākā paaudze bieži vislabāk prot šīs lietas nodot tālāk. Ne ar garām pamācībām, bet ar kopīgu darbošanos. Parādīt, kuras puķes der vainagam. Pastāstīt, kāpēc galdā liek sieru. Iemācīt dziesmu, ko paši dziedājuši jaunībā. Tās ir lietas, kuras bērni atceras daudz ilgāk nekā nopirktas dekorācijas.
Tradīcijas nav jāpadara sarežģītas
Jāņos nav obligāti jāizdara viss “pareizi”. Ne katrā mājā būs liels ugunskurs, ne visi dziedās līdz rītam, un ne vienmēr vainagi izdosies tik kupli kā agrāk. Taču tradīcijas dzīvo tieši tad, ja tās tiek pielāgotas ģimenei.
Var kopā iziet pļavā pēc ziediem, uzklāt galdu zem ābeles, uzlikt vecās dziesmas, pierakstīt kādu ģimenes recepti vai kopā ar mazbērniem sapīt kaut vienu vainagu. Bieži tieši šīs mazās lietas kļūst par ģimenes atmiņām.
Sagatavo arī praktiskos sīkumus
Pirms svētkiem vērts pārskatīt ne tikai pagalmu un galdu, bet arī lietas, kas palīdz vakaram ritēt mierīgi. Vai darbojas āra apgaismojums? Vai ir kabatas lukturītis? Vai pietiek trauku? Vai ir vieta, kur nolikt slapjus apavus, ja pēkšņi sāk līt?
Lauku mājā šādi sīkumi nosaka ļoti daudz. Ja viss nepieciešamais ir pa rokai, saimniekiem nav ik pēc desmit minūtēm jāskrien kaut ko meklēt.
Svētki, kuros māja atkal ir pilna
Jāņi laukos nav tikai datums kalendārā. Tie ir cilvēki, kas sabrauc kopā, sarunas, kas sākas pie galda un turpinās līdz tumsai, bērni, kas skraida pa pagalmu, un sajūta, ka māja atkal ir pilna ar dzīvību.
Tāpēc gatavošanās Jāņiem nav par to, lai viss būtu ideāli. Tā ir par to, lai katram būtu vieta pie galda, pagalms būtu ērts un vakars paietu kopā, nevis steigā.
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