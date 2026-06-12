85 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais aktieris Pauls Butkēvičs
85 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pauls Butkēvičs, ziņo Latvijas Televīzija.
Savas raženās radošās dzīves laikā viņš nospēlējis aptuveni 150 lomu, kļūstot par visvairāk filmēto latviešu aktieri kino vēsturē. Viņa talants un harisma uz visiem laikiem paliks skatītāju atmiņās, īpaši pateicoties leģendārajam Ralfa tēlam filmā "Elpojiet dziļi".
Ceļš no rūpnīcas līdz skatuvei
Butkēvičs dzimis 1940. gadā. Pēc Rīgas 11. vidusskolas absolvēšanas 1959. gadā viņš uzsāka mācības Rīgas Politehniskajā institūtā un paralēli strādāja leģendārajā VEF rūpnīcā kā automātisko tālruņu sakaru regulētājs.
Tomēr mīlestība pret mākslu ņēma virsroku. Jau skolas un studiju gados Butkēvičs darbojās Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, bet vēlāk pievienojās Dailes teātra eksperimentālajai 3. studijai. Tajā viņš meistarību slīpēja kopā ar citiem jauniešiem, kuri vēlāk kļuva par izciliem skatuves māksliniekiem – Juri Strengu, Leonu Krivānu, kā arī Ilzi un Uldi Vazdikiem. Aktiera zinātkāre neaprobežojās tikai ar teātri – dzīves gaitā viņš studējis gan Latvijas Universitātes Juridiskajā, kā arī Vēstures un filozofijas fakultātēs, gan Latvijas Valsts konservatorijas Kordiriģentu nodaļā.
"Elpojiet dziļi" un zelta fonds
Paula Butkēviča debija uz ekrāna notika 1963. gadā televīzijas filmā "Nedziedātā dziesma", taču pirmo galveno lomu – Imantu Veidi – viņš nospēlēja 1965. gadā režisores Adas Neretnieces filmā "Hipokrāta zvērests".
Īstens izrāviens un skatītāju mīlestība atnāca sadarbībā ar režisoru Rolandu Kalniņu. Pēc dalības filmā "Akmens un šķembas" (1966), tieši Ralfa loma kulta kinofilmā "Elpojiet dziļi" (1967) ierakstīja Butkēviča vārdu latviešu kultūras vēsturē ar zelta burtiem. Daudzas no šajā filmā dzirdamajām dziesmām tieši viņa izpildījumā ir kļuvušas par nacionālo vērtību, ko zina no galvas vairākas paaudzes.
Nepārspēts kino rekordists
Pauls Butkēvičs ir un paliek nepārspēts rekordists latviešu aktieru vidū – viņš piedalījies aptuveni 150 kinofilmās. Viņa filmogrāfiju rotā tādi meistardarbi kā "Rallijs" (1978), "Nepabeigtās vakariņas" (1979), leģendārais daudzsēriju vēsturiskais seriāls "Ilgais ceļš kāpās" (1981), spriedzes filma "Mirāža" (1983) un drāma "Aija" (1987).
Aktiera nešaubīgais talants tika augstu novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Viņš regulāri filmējies Dānijā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā un Indijā. Daudzas lomas nospēlētas Krievijā tapušajos projektos, tostarp epizodiska loma slavenajā seriālā "Septiņpadsmit pavasara mirkļi". 1990. gadā viņam tika piešķirts Krievijas PFSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka godnosaukums.