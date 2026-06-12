Šķūnis pilns ar mantām? Laiks dot tām otro dzīvi
Vasarā lauku mājās šķūnis, garāža un saimniecības telpas atkal nonāk uzmanības centrā. Tur tiek meklēts trimmeris, pagarinātājs, dārza šķēres, urbis vai kāda cita lieta, kas “kaut kur noteikti bija”. Taču, verot vaļā plauktus un kastes, bieži vien atklājas arī daudz kas tāds, kas gadiem nav izmantots.
Veca, bet strādājoša tehnika, lieki instrumenti, telefoni, datortehnika vai sadzīves preces ne vienmēr jāglabā vēl vienu sezonu. Ja lieta mājās vairs nav vajadzīga, iespējams, kādam citam tā vēl var labi noderēt. Informāciju par to, kādas preces iespējams piedāvāt uzpirkšanai, var apskatīt Banknote uzpirkšanas sadaļā.
Vispirms pārskati vietas, kur mantas krājas visātrāk
Liekās mantas reti atrodas vienā konkrētā vietā. Tās pamazām sakrājas šķūnī, garāžā, bēniņos, pieliekamajā, vasaras virtuvē vai skapju augšējos plauktos. Tāpēc kārtošanu ir vērts sākt nevis ar visu māju uzreiz, bet ar vienu konkrētu zonu.
Labs princips ir sadalīt lietas trīs grupās: kas šosezon tiešām tiks lietots, kas nav izmantots vairāk nekā gadu un kas mājās vairs nav vajadzīgs. Ja prece ir darba kārtībā, bet tai vairs nav praktiska pielietojuma, iespējams, tai vēl ir vērtība ārpus jūsu šķūņa.
Instrumenti un dārza tehnika
Lauku mājā instrumenti vienmēr šķiet vajadzīgi, tomēr arī tie mēdz krāties dubultā. Viens urbis paliek pēc jauna pirkuma, vecāks trimmeris tiek nolikts malā, bet zāģis, slīpmašīna vai kompresors gadiem stāv plauktā bez pielietojuma.
Pirms izlemt, ko paturēt un ko pārdot, vērts pārbaudīt, vai instruments darbojas un vai tam ir saglabāta komplektācija: lādētājs, akumulators, vads, uzgaļi vai citi piederumi. Jo skaidrāk zināms preces stāvoklis, jo vieglāk to novērtēt.
Vasarā īpaši aktuālas ir lietas, kas palīdz dārza un pagalma darbos: trimmeri, zāģi, urbjmašīnas, pļāvēji, spiediena mazgātāji un citi praktiski instrumenti. Tieši sezonas laikā šādām lietām var būt lielāka iespēja nonākt pie cilvēka, kuram tās tiešām ir vajadzīgas.
Vecie telefoni, datori un cita elektronika
Daudzās mājās atvilktnēs glabājas veci telefoni, planšetes, portatīvie datori, fotoaparāti vai cita elektronika. Bieži tie tiek atlikti ar domu, ka kādreiz vēl noderēs, taču paiet gadi un ierīces tā arī paliek neizmantotas.
Pirms elektroniku pārdot, svarīgi pārliecināties, ka no ierīces izdzēsti personīgie dati, noņemti konti un saglabāts viss nepieciešamais, piemēram, fotogrāfijas, dokumenti vai kontakti. Ja ierīce darbojas un ir pārskatāmā stāvoklī, to nav obligāti turēt atvilktnē tikai tāpēc, ka “žēl izmest”.
Ja nav skaidrs, vai konkrēto lietu iespējams pārdot, noderīgi ir apskatīt informāciju par precēm, ko iespējams piedāvāt uzpirkšanai
Sadzīves tehnika, kas vairs netiek izmantota
Pēc remonta, pārcelšanās vai jauna pirkuma mājās bieži paliek arī sadzīves tehnika. Putekļsūcējs, kafijas automāts, virtuves kombains, mikroviļņu krāsns vai cita ierīce var būt darba kārtībā, bet konkrētajā mājā vairs netikt izmantota.
Šādām lietām pirms pārdošanas vērts pārbaudīt praktiskās detaļas: vai ierīce ieslēdzas, vai nav bojātu vadu, vai komplektā ir svarīgākās detaļas. Tīra un sakārtota prece vienmēr rada labāku priekšstatu un atvieglo tās novērtēšanu.
Kā sagatavot preci pārdošanai?
Lai lietotu preci veiksmīgāk atgrieztu apritē un par to saņemtu iespējami labāku atlīdzību, svarīga ir sagatavošanās.
Vispirms pārliecinies, ka prece ir darba kārtībā. Par sīkiem defektiem nav jāuztraucas, tos izvērtēs uz vietas, taču ir labi jau iepriekš saprast, kas darbojas un kas ne.
Svarīgs ir arī preces izskats. Pirms došanās uz filiāli to vēlams notīrīt no putekļiem un netīrumiem, kā arī pārbaudīt, vai iespējams novērst kādas vienkāršas nepilnības. Sakopta prece ir vieglāk novērtējama un rada labāku priekšstatu.
Ja saglabāts oriģinālais iepakojums, aksesuāri vai dokumentācija, tos ieteicams paņemt līdzi. Elektronikai noderēs lādētāji, vadi, maciņi vai citas komplektācijas detaļas. Jo pilnāka komplektācija, jo vieglāk izvērtēt preces stāvokli un tās tālāko apriti.
Dodoties uz pārdošanas vietu, jāatceras līdzi paņemt arī personu apliecinošu dokumentu: ID karti vai pasi. Banknote preču uzpirkšana notiek filiālēs, tāpēc pirms došanās vēlams pārliecināties, kur atrodas tuvākā filiāle un kāds ir tās darba laiks.
Ko nepaturēt tikai ieraduma pēc?
Kārtojot šķūni vai garāžu, bieži atklājas, ka daļa lietu tiek glabāta nevis vajadzības, bet ieraduma dēļ. Vecs telefons bez lādētāja, instruments, kas sen aizstāts ar citu, vai tehnika, kas “varbūt kādreiz noderēs”, nereti tikai aizņem vietu.
Protams, ne viss ir jāpārdod. Ir lietas ar sentimentālu vērtību, sezonas priekšmeti un rezerves instrumenti, kurus ir vērts paturēt. Tomēr, ja prece gadiem nav izmantota un tikai stāv ceļā, ir vērts uzdot vienkāršu jautājumu: vai tā vēl palīdz ikdienā, vai tikai aizņem vietu?
Sakārtots šķūnis nozīmē ērtāku vasaru
Vasarā lauku mājā viss notiek ātrāk. Jāpļauj zāle, jālaista dārzs, jāremontē sīkas lietas, jāgatavojas ciemiņiem un svētkiem. Ja instrumenti un tehnika ir viegli atrodami, arī darbi rit mierīgāk.
Tāpēc šķūņa vai garāžas sakārtošana nav tikai par tīrību. Tā ir iespēja saprast, kas mājās patiešām ir vajadzīgs, kas jāsalabo un kas var kalpot kādam citam. Ja pēc kārtošanas paliek lietas, kuras vairs netiek izmantotas, informāciju par to pārdošanas iespējām var atrast Banknote mājaslapā.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.