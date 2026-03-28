Maina minimālo ienākumu slieksni, lai varētu pretendēt uz zemas īres maksas dzīvokļiem
Jelgavas dome grozījusi saistošos noteikumus par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā. Ar grozījumiem ir mainīts minimālais ienākumu slieksnis, lai mājsaimniecība varētu pretendēt uz zemes īres maksas dzīvokļiem.
Līdz šim, pretendējot uz zemas īres maksas dzīvokļiem un vērtējot ienākumus, tiek ņemts vērā Ekonomikas ministrijas katru gadu noteiktais augstākais ienākumu slieksnis mājsaimniecībā.
Pēc šiem aprēķiniem šogad dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī nepārsniedz:
- 1743 eiro – ja vēlas īrēt vienistabas dzīvokli;
- 3003 eiro – ja vēlas īrēt divistabu dzīvokli;
- 4597 eiro – ja vēlas īrēt trīsistabu dzīvokli (izīrē mājsaimniecībām, kurās dzīvo vismaz divas personas).
Taču, lai novērstu situācijas, kad mājsaimniecības saņem iespēju īrēt dzīvokli, bet vēlāk nevar segt īres maksu un ar dzīvojamo telpu saistītos izdevumus, ar grozījumiem saistošajos noteikumos tagad mainīts mājsaimniecības vidējais mēneša zemākais ienākumu slieksnis, lai pretendētu uz zemas īres maksas dzīvokļiem.
Turpmāk mājsaimniecībām, kuras vēlēsies īrēt dzīvokļus zemas īres maksas mājās, kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā nevarēs būt:
- mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu vienas istabas dzīvoklim;
- mazāki par minimālo mēnešalgu, reizinot ar koeficientu 1,2, divu istabu dzīvoklim;
- mazāki par minimālo mēnešalgu, reizinot ar koeficientu 1,4, trīs un vairāk istabu dzīvoklim.
Jāatgādina, ka rudenī Ganību ielā 54 tika atklāts pirmais zemas īres maksas nams Jelgavā ar 58 dzīvokļiem un šovasar tiks pabeigta otra nama būvniecība.
Dzīvokļi īres namos tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā" kārtībai, prioritāri – kvalificētu speciālistu piesaistei pilsētā un ģimenēm, kurām līdz šim nebija iespējas reģistrēties īres dzīvokļu reģistrā. Plašāka informācija par Jelgavas īres namu Ganību ielā 54 pieejama ŠEIT.