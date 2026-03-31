Aktrise Kristīne Belicka tagad arī uzkopj īres dzīvokļus
Līdz ar ikdienas tēriņu un maksājumu pieaugumu aktrise Kristīne Belicka ir atradusi risinājumu, kā nopelnīt papildu līdzekļus. Abas ar draudzeni piedāvā dzīvokļu un biroju telpu uzkopšanas servisu.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kristīne Belicka apstiprina, ka nekad nav baidījusies no darba. “Es jau neesmu influencere, man jādara kaut kas reāls,” viņa gardi pasmejas. “Kādam arī ir jāstrādā!” Belicka atzīst, ka vienmēr ir strādājusi, jo uzskata, ka sievietei ir jābūt savai naudai: “Man ir ļoti būtiski sirdsmieram un vispārējam stāvokim, lai varu savas un bērna vajadzības nodrošināt.”
Piemēram, kovida pandēmijas laikā aktrise strādāja veikala kasē, vēlāk bija nekustamo īpašumu aģente un paralēli tam nodarbojās ar savu sirdslietu – aktrises arodu, piedaloties dažādos kino un izrāžu projektos. Tieši tāpēc arī Belicka neizskata darba iespējas ārpus Latvijas: “Iespējams, ārzemēs varētu vairāk nopelnīt, bet tad man pilnībā zustu iespēja strādāt kā aktrisei. Tas tomēr ir mans pamatdarbs. Es, protams, labprāt tikai ar aktiermeistarību pelnītu, bet ir jārušinās uz visām pusēm.”
Piesakot sevi uzkopšanas servisā, Kristīne ar draudzeni Andželu izveidojušas šādu pieteikumu: “Ir pienācis laiks paplašināties un neslēpties – izejam sabiedrībā. Esam nu jau profesionāls duets, es un Kristīne Belicka, kas parūpēsies par nevainojamu tīrību jūsu telpās. Mērķējam uz "Airbnb" un "Booking" īstermiņa īres auditoriju. Šajā segmentā ir vislielākā daudzu gadu garumā iekrātā pieredze, taču ir arī liela pieredze dzīvokļu, privātmāju segmentā.” Vaicāta, kā ar draudzeni nolēmušas pievērsties telpu uzkopšanai un vai viegli atrast klientus, aktrise stāsta: “Īstenībā šī niša ir ļoti pilna, un nav nemaz tik viegli tajā iekļūt. Andžela atgriezās no Spānijas, un viņai šajā jomā ir liela pieredze. Mēs esam samērā līdzīgas savos uzskatos, tad nu abas izdomājām, ko reālu varam darīt, lai pašas būtu sev saimniecītes un neesam ne no viena atkarīgas. Mūs arī vieno tas, ka nebaidāmies no darba. Izveidojām mazu uzņēmumu. Man bija svarīgi, lai šo darbību varu savienot ar izrāžu mēģinājumiem un izrādēm. Es uzskatu, ka dzīvē viss, kas ir tev lemts, pie tevis atnāk – gan savi klienti, gan lomas.”
Kristīne ar draudzeni nevis nodarbina citus, bet pašas tīra gan dzīvokļus, mājas, gan biroja telpas. Darbs ir fiziski smags, bet, kā jau noskaidrojām, Kristīne arī no fiziski grūta darba nebaidās. Turklāt viņa ir arī labā fiziskā formā, lai tiktu galā ar šiem pienākumiem.
Kristīne Belicka ir arī ļoti gandarīta par iespēju darboties kā aktrisei. Nesen mūzikas un drāmas telpā "OratoriO" pirmizrādi piedzīvoja Rēzijas Kalniņas veidotais iestudējums pēc Zanes Zustas grāmatas motīviem "Precēto sieviešu (grēk)sūdzes", kurā viņa uz skatuves redzama performancēs ar aktrisēm Olgu Dreģi un Mariju Bērziņu. “Jau šonedēļ ķersimies pie darba jaunā izrādē. Šogad arī uz ekrāniem nonāks Andreja Ēķa jaunā spēlfilma "Tumšā robeža" ar Jēkabu Reini galvenajā lomā, es tur spēlēju baronesi Annu. Man tā bija interesanta pieredze. Filma stāsta par 30. gadiem, un tas man bija kas jauns, jo iepriekš nebiju filmējusies vēsturiskās filmās. Pašlaik var redzēt TV daudzsēriju filmu "Ķīlnieki", kurā spēlēju vienu no ķīlniecēm. Te man arī tāda interesanta loma,” priecīga par iespēju būt savā profesijā ir aktrise un smejoties piebilst: “Ņemot vērā manu izskatu, man jau tās Baibiņas nedod spēlēt.”