Paaugstinās pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu
Tukuma novada domes 2026. gada 28. maija sēdē tika apstiprināti grozījumi Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos, informē pašvaldībā.
Tukuma novada domes 2026. gada 28. maija sēdē tika apstiprināti grozījumi Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 47 “Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.
Galvenie grozījumi paredz īres maksas palielinājumu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām visā Tukuma novada teritorijā. Izmaiņas skar gan pilsētu, gan pagastu dzīvojamo fondu, un tās tiks ieviestas pakāpeniski: pirmais palielinājums plānots no 2026. gada 1. augusta un otrais palielinājums plānots no 2027. gada 1. augusta.
Īres maksas paaugstināšana ir saistīta ar vairākiem būtiskiem faktoriem – gan ar ekonomiskiem apsvērumiem, gan ar pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un attīstību saistītiem faktoriem.
Līdzšinējās pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas daudzviet novadā bija salīdzinoši zemas un ilgstoši netika būtiski pārskatītas. Rezultātā bija izveidojusies ievērojama atšķirība starp pašvaldības noteikto īres maksu un faktiskajām tirgus cenām dzīvojamo telpu īres segmentā.
Lai pakāpeniski mazinātu šo starpību, veidotu ekonomiski pamatotāku īres sistēmu un nodrošinātu ilgtspējīgāku pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu, pieņemts lēmums paaugstināt dzīvojamo telpu īres maksu.
No 2026. gada 1. augusta dzīvojamo telpu īres maksa būs:
Tukuma pilsētas teritorijā:
- labiekārtota dzīvojamā telpa – 2,20 EUR/m² mēnesī (iepriekš 1,20 EUR);
- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,65 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,90 EUR);
- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 1,10 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,60 EUR).
Kandavas pilsētas teritorijā:
- labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,83 EUR/m² mēnesī (iepriekš 1,00 EUR);
- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,10 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,70 EUR);
- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,77 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,50 EUR).
Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastu teritorijās:
- labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,65 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,90 EUR);
- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,10 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,65 EUR);
- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,77 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,40 EUR).
Jaunpils, Kandavas, Tumes, Degoles, Slampes, Sēmes, Irlavas, Pūres, Jaunsātu un Zemītes pagastu teritorijās:
- labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,46 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,80 EUR);
- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,88 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,60 EUR);
- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,66 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,40 EUR).
Cēres, Džūkstes, Lestenes, Matkules, Vānes, Viesatu, Zantes un Zentenes pagastu teritorijās:
- labiekārtota dzīvojamā telpa – 1,10 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,60 EUR);
- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,88 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,45 EUR);
- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,66 EUR/m² mēnesī (iepriekš 0,30 EUR).
Papildus noteikumos ieviests nosacījums par īres maksas palielinājumu dzīvojamās telpās, kas atrodas mājās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi un izpildīti energoaudita pasākumi:
- ja izpilde pārsniedz 50 %, īres maksa tiek palielināta par 0,77 EUR/m² mēnesī;
- ja izpilde ir zem 50 %, īres maksa tiek palielināta par 0,34 EUR/m² mēnesī.
Savukārt no 2027. gada 1. augusta dzīvojamo telpu īres maksa visām dzīvokļu grupām tiks palielināta vēl par 45 %.
Saistošie noteikumi papildināti arī ar regulējumu, kad pašvaldības īres maksu aprēķina divkāršā apmērā. Tas attieksies uz īrnieku, kuram dzīvojamā telpa izīrēta kā speciālistam, bet kurš pēc speciālista statusa zaudēšanas speciālistam izīrētu dzīvojamo telpu nav atbrīvojis termiņā, kas noteikts administratīvajā aktā par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai īres līgumā, kura paraugs apstiprināts ar Tukuma novada domes lēmumu.
Vienlaikus grozījumi paredz, ka pašvaldības dzīvojamās telpas īrniekiem turpmāk nebūs jāmaksā maksājumi, kas veicami, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, tai skaitā ņemto kredītu dzēšanai.
Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā no 2026. gada 1.augusta.