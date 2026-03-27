Tukuma novadā šovasar piedāvās jaunus zemas īres maksas dzīvokļus
Šovasar Tukuma novada iedzīvotājiem būs pieejami jauni zemas īres maksas dzīvokļi Sēmes pagastā, Ezera ielā 6. Plānots, ka dzīvokļi būs gatavi dzīvošanai jau augustā.
Projekta ietvaros pārbūvēta iepriekš nepabeigta daudzdzīvokļu ēka, kurā izveidoti 18 mūsdienīgi un energoefektīvi dzīvokļi. Tie paredzēti mājsaimniecībām, kurām nepieciešams pieejams un kvalitatīvs īres mājoklis.
Sēmes pagasts ir pievilcīga dzīvesvieta jaunajiem speciālistiem un ģimenēm – tas piedāvā mierīgu un drošu vidi, zaļu apkārtni un ciešu kopienas sajūtu, kā arī nodrošina izglītības iespējas bērniem pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmā un aktīvu kultūras un sporta dzīvi. Vienlaikus iedzīvotājiem pieejami būtiskākie pakalpojumi uz vietas pagastā, bet tuvumā esošais Tukums sniedz plašākas darba un attīstības iespējas, ļaujot apvienot dzīvi laukos ar pilsētas priekšrocībām tikai 10 minūšu brauciena attālumā.
Plānotā īres maksa ir 6–6,5 EUR par kvadrātmetru, papildus sedzot apsaimniekošanas un komunālos maksājumus atbilstoši skaitītāju rādījumiem. Pieejami dažāda izmēra dzīvokļi – no 34,3 m² divistabu dzīvokļiem līdz 71,6 m² trīsistabu mājokļiem ar aprīkotu vannas istabu un virtuvi. Ēkas energoefektivitāte klase un zemas izmaksas Sēmes pagastā ļauj piedāvāt mūsdienu prasībām atbilstošus un izmaksās draudzīgus dzīves apstākļus īrniekiem.
Dzīvokļi tiks izīrēti mājsaimniecībām, kas reģistrēsies pašvaldības rindā. Prioritāte tiks piešķirta speciālistiem medicīnas, izglītības un inženierzinātņu jomā, ģimenēm ar bērniem, kā arī mājsaimniecībām, kurās dzīvo persona ar invaliditāti.
Projekts īstenots ar finanšu institūcijas ALTUM atbalstu, un tas ir nozīmīgs solis pieejamu mājokļu nodrošināšanā Tukuma novadā.
Pieteikumus iespējams iesniegt klātienē klientu apkalpošanas centros, elektroniski ar drošu e-parakstu vai izmantojot e-adresi.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni +371 28633536.