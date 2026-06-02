“Musiqq” ar Tikasha Sakama izdod dziesmu, kas varētu kļūt par šīs vasaras kāzu hitu
Grupa „Musiqq” klausītāju vērtējumam nodod savu jaunāko singlu no gaidāmā albuma ar nosaukumu - „Tu zini mani no galvas”. Dziesma tapusi īpašā sadarbībā ar dziedātāju Tikashu Sakamu, kura sabiedrībā plašāk pazīstama kā Nansija Garkalne.
Jaunais singls ir kā vēstījums mīlestībai un tās skaistākajiem rituāliem. Tas ir radīts kā skaņu celiņš tiem īpašajiem mirkļiem, kad baltā kleita un pirmā deja pārvēršas solījumā uz mūžu. Taču tas nav stāsts tikai par vienu dienu, bet gan par lēmumu dalīt visu, kas sekos pēc tam.
„Mēs gribējām radīt ko tādu, kas liek pasmaidīt tiem, kas tikko iemīlējušies, un tiem, kas jau nosvinējuši savas „pērļu kāzas”. Dziesma ir par mirkļiem — kad pazīsti otra klusumu, bailes un priekus, par to brīdi, kad saproti: ja tevi kāds zina no galvas, tu beidzot esi mājās,” — par jaundarbu stāsta grupas dalībnieks Marats Ogļezņevs.
Savukārt Tikasha Sakama (Nansija Garkalne) papildina: „Kad Emīls man piezvanīja un piedāvāja piedalīties šajā projektā, sākumā sasmējos — šķita, ka Visumam ir ļoti specifiska humora izjūta. Taču jo vairāk par to domāju, jo skaidrāk sapratu, ka šim piedāvājumam jāpiekrīt. Turklāt dziesma ir ļoti, ļoti skaista. Man kā jaunai māksliniecei sadarbība ar grupu, kas Latvijas mūzikā darbojas jau daudzus gadus, ir liels pagodinājums. Jau pirmajā tikšanās reizē sapratām, ka esam „savējie”, un viss process izvērtās viegls, dabisks un ļoti sirsnīgs. Rezultātā tapusi ne tikai skaista dziesma, bet arī jauna draudzība un daudz smieklu. Kas var būt vēl labāks? Priekā!”
Singls „Tu zini mani no galvas” ir viens no vēstnešiem grupas „Musiqq” gaidāmajam astotajam studijas albumam „Nemainīgi mainīgs”, kas pie klausītājiem nonāks jau pavisam drīz. Tāpat dziesma dzīvajā izpildījumā izskanēs grupas šī gada lielākajā notikumā — vērienīgajā lielkoncertā, kas norisināsies 2026. gada 10. oktobrī „Xiaomi Arēnā”.
Biļetes pieejamas jau tagad — bilesuparadize.lv
Dziesmas audio versija un tai radītais videoklips ir pieejami grupas oficiālajā YouTube kanālā, kā arī mūzikas straumēšanas platformās Spotify, Apple Music un citur.