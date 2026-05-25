Soli pa solim: cepam rabarberu plātsmaizi, šoreiz ar banāniem
Rabarberu laiks rit pilnā sparā, un kas var būt gardāks par plātsmaizi. Šoreiz liksim arī banānus, jo tie padara mīklu sulīgāku.
Spīdīgākai virsiņai kūku uzreiz pēc izcepšanas apzied ar sasildītu aprikožu ievārījumu un tikai tad pārkaisi ar pūdercukuru.
Sastāvdaļas:
24 gabali
1 stunda
- 1 kg rabarberu
- 5 ļoti gatavi banāni
- 400 g miltu
- 250 g mīksta sviesta
- 80 g cukura
- 70 g mandeļu skaidiņu
- 4 olas
- 4 ēdk. piena
- 2 ēdk. citrona sulas
- 1 ēdk. pūdercukura
- 3 tējk. cepampulvera
- 1 paciņa vaniļas cukura
- sāls
Gatavošana:
1. Rabarberus nomizo un sagriez apmēram 1 cm lielos gabalos. Mandeles apgrauzdē sausā pannā. Cepeškrāsni sakarsē līdz 190 grādiem.
2. Bļodā ieliec sviestu, pievieno cukuru un vaniļas cukuru, kā arī šķipsnu sāls, un ar mikseri puto kādas 5 minūtes. Pa vienai ieputo olas.
3. Banānus nomizo, apslaki ar citrona sulu un ar dakšiņu saspaidi.
4. Miltus samaisi ar mandelēm un cepampulveri un kopā ar banānu biezeni un pienu iekul mīklā.
5. Mīklu liec uz plāts (40x30 cm), kas izklāta ar cepampapīru, un izlīdzini. Virsū kārto rabarberus.
6. Liec krāsnī un cep 25–30 minūtes. Mazliet atdzesē un pārkaisi ar pūdercukuru.
Kā pagatavot sulīgu pārlējumu rabarberu plātsmaizei?
Pārlējumam izmanto biezpienu ar saldo vai skābo krējumu, kam pievieno sakultas olas, nedaudz cukura un garšvielas – atkarībā no tā, kas labāk garšo un kas ir pie rokas. Ja nav iebildumu pret pudiņu pulveru koncentrātiem, šāds pudiņš, vienalga, vaniļas, šokolādes vai kokospiena, padara plātsmaizi sulīgu un aromātisku. Pašā virsū vari uzkaisīt arī klasiskās plātsmaižu drumstalas, ko saberz no sviesta, miltiem un cukura. Savukārt drumstalu garšu vari dažādot ar maltiem riekstiem vai kokosriekstu skaidiņām.