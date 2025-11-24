Plātsmaize ar ābolu-rabarberu pildījumu un drumstalām
Māca Vecrīgas pusdienu kafejnīcas "Spināti un sviests" konditore Māra Bīmane-Mūrniece. No norādītā sastāvdaļu daudzuma varēs izcept 2 plātsmaizes (30 x 40 cm katra), gatavošanai vajadzēs 30 minūtes + 1,5 stundas rūgšanai.
Sastāvdaļas
Plātsmaize ar ābolu-rabarberu pildījumu un drumstalām - mīklai
900 g miltu
250 g ūdens
250 g piena
150 g cukura
100 g sviesta
50 g presētā rauga
50 ml eļļas
15 g sāls
Plātsmaize ar ābolu-rabarberu pildījumu un drumstalām - drumstalām
200 g miltu
200 g cukura
150 g sviesta
Plātsmaize ar ābolu-rabarberu pildījumu un drumstalām - rabarberu-ābolu pildījumam
1 kg iztīrītu, sagrieztu ābolu
900 g mīklas
500 g skābā krējuma
400 g sagrieztu rabarberu
300 g cukura
4 olas
1 ēd. k. cietes
1 tējk. kanēļa
smalki rīvēta citrona miziņa
Plātsmaize ar ābolu-rabarberu pildījumu un drumstalām - ābolu-upeņu pildījumam
1 kg ābolu, iztīrītu, sagrieztu
900 g mīklas
600 g skābā krējuma
400 g cukura
250 g upeņu
5 olas
2 ēd. k. cietes
mandeļu skaidiņas
Pagatavošana
30 min
- Lai pagatavotu mīklu, raugu sadrupini bļodā, pievieno karoti cukura un ūdeni. Samaisi un ļauj 10 minūtes pastāvēt, līdz raugs izšķīdis un sācis putot. Pievieno pārējo cukuru, pienu un miltus. Miksera bļodā vai ar rokām mīci 5 minūtes, tad pievieno sāli, sviestu un eļļu. Mīci vēl 5 minūtes, tad mīklu savel bumbā, pārsedz ar dvielīti un ļauj rūgt 1 stundu. No šā mīklas daudzuma sanāks ap 1,8 kg mīklas – 2 plātsmaizēm.
- Mīklu sadali uz pusēm, katru daļu izveltnē un liec uz plāts. Uzraudzē pusstundu.
- Lai pagatavotu drumstalas, bļodiņā ieber miltus, pievieno sīki sagrieztu sviestu un cukuru. Ar pirkstiem visu saplucini, līdz masa atgādina maizes drupačas. Liec ledusskapī.
- Lai pagatavotu ābolu–rabarberu pildījumu, ābolus un rabarberus liec bļodā un sajauc ar pusi no cukura un kanēli. Skābo krējumu sakul ar palikušo cukuru, cieti, olām un citrona miziņu. Uz izveltnētas mīklas liec augļu pildījumu, pārlej ar krējuma maisījumu un uzbirdini drumstalas. Cep līdz 200 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī aptuveni 30 minūtes, līdz virspusīte glīti zeltaina.
Lai pagatavotu ābolu–upeņu pildījumu, ābolus un upenes samaisi ar pusi no cukura. Skābo krējumu sakul ar olām, cieti un pāri palikušo cukuru. Liec augļu–ogu pildījumu uz izrullētas mīklas, pārlej ar krējuma maisījumu un pārkaisi ar mandeļu skaidām. Cep 200 grādos aptuveni 30 minūtes, līdz virspusīte glīti zeltaina.
Padoms: plātsmaizēm var izmantot jebkuras ogas vai augļus, jāmāk tikai pašam noteikt nepieciešamā cukura daudzumu, lai maizīte nebūtu par skābu vai saldu. Ļoti sulīgus augļus var iepriekš iecukurot, ļaut izdalīties sulai un to izmantot limonādes gatavošanai. Plātsmaizes var gatavot arī no saldētām ogām vai augļiem.
Pamēģini! * Sagatavotu, izveltnētu mīklu pārsmērē ar medu un uzbirdini nedaudz sasmalcinātus riekstus pēc savas izvēles. * Sagatavotu, izveltnētu mīklu pārsmērē ar skābo krējumu un pārkaisi ar cukuru, vaniļu un nieciņu kanēļa. * Sagatavotu, izveltnētu mīklu pārsmērē ar skābo krējumu, pārkaisi dāsni ar cukuru un ķimenēm.