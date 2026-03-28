Kārtainajā mīklā iecepti rabarberi ar biezpienu būs lieliski gan pašiem pie tējas, gan viesu pacienāšanai.
Šodien 09:05
Apēdam krājumus: biezpiena un rabarberu gardumi no kārtainās mīklas
Ja bērni prasa kaut ko garšīgu vai piesakās ciemiņi, nav nekā vienkāršāka, kā aši atlaidināt kārtaino mīklu, kopā ar kārumniekiem sajaukt biezpiena-rabarberu masu un – drīz vien našķi gatavi!
Sastāvdaļas:
400 g biezpiena
400 g kārtainā mīkla (es izmantoju bez rauga, bet der jebkāda)
Gabaliņos sagriezti saldēti rabarberi
2 olas (viena paredzēta pārziešanai)
6 ēdk. cukura
2 ēdk. kartupeļu cietes
1 paciņa (16 g) vaniļas cukura
pūdercukurs pārkaisīšanai
Gatavošana:
Biezpienam pievieno vienu olu, cukuru, vaniļas cukuru, rabarberus, kartupeļu cieti un sastrādā viendabīgā masā.
Mīklu nedaudz izveltnē, pārgriez uz pusēm un pārzied ar sagatavoto biezpiena-rabarberu masu.
Mīklu ar pildījumu satin un sagriez mazākos rullīšos.
Rullīšus liec cepampannā, kas pārklāta ar cepamo papīru, un pārzied ar olu.
Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 200 grādos aptuveni 20 minūtes. Gatavus padzesē un pārkaisi ar pūdercukuru. Labu apetīti!