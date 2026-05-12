Brīnumgarda rabarberu-biezpiena plātsmaize ar kraukšķīgām drumstalām
Rabarberu laikā jāizcep šī gardā plātsmaize. Un ja vēl ledusskapī aizķēries irdenais biezpiens – gardums izdevies ar uzviju.
Sastāvdaļas
Pamatnei:
2 glāzes miltu
1 glāze kefīra
1 glāze cukura
2 olas
1 tējk. cepamā pulvera
Virsiņai:
4 rabarberu kāti
200 g irdena biezpiena
1 ola
2 ēdamk. skābā krējuma
2 ēdamk. cukura
kanēļcukurs
pūdercukurs
Gatavošana:
1. Olas sakul ar cukuru, pievieno kefīru un rūpīgi samaisi. Miltus sajauc ar cepamo pulveri un pievieno mīklai, visu sajauc līdz viendabīgai konsistencei. Rabarberus nomizo un sagriez mazos gabaliņos.
2. Cepamo plāti pārklāj ar cepampapīru, lej virsū mīklu un izlīdzini. Vienmērīgi izklāj biezpienu, tad liec sagrieztos rabarberus.
3. Olu sakul ar divām ēdamkarotēm cukura, pievieno skābo krējumu un sajauc. Iegūto masu pārlej kārtojumam uz cepamplāts un pārkaisi ar kanēļcukuru. Cep līdz 200 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī aptuveni 30 minūtes.
4. Gatavu un padzesētu pārkaisi ar pūdercukuru. Var ēst tāpat vai, kā manējie iecienījuši – ar plombīra saldējumu.