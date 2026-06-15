Ženēvas ielās pirms G7 samita izceļas masu nekārtības un vardarbīgas sadursmes ar policiju
Pirms Eviānā paredzētā G7 samita Ženēvā pie ANO mītnes svētdien izcēlušās protestētāju sadursmes ar policiju.
Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardēm, bet kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Aculiecinieki stāsta, ka protestētāji centušies ielauzties ANO telekomunikāciju ēkā.
Ženēvā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz dienvidrietumiem no Eviānas kūrorta Francijā, kārtības uzturēšanā pirms G7 samita iesaistīti vairāki tūkstoši policistu.
Demonstrācijā, kas sākās svētdienas pēcpusdienā, piedalījās aptuveni 20 000 cilvēku. Gājiena laikā daži protestētāji sāka raut nost dēļu vairogus, ar kuriem veikalnieki bija aizklājuši skatlogus, lai tos pasargātu no iespējamajiem vandāļu uzbrukumiem.
Līdz ar skatlogu dauzīšanu protestētāji sāka arī dedzināt automobiļus un apmētāt policistus ar dažādiem priekšmetiem. Demonstrācija tika rīkota Ženēvā, jo kaimiņos esošā Francija nedeva atļauju to organizēt G7 samita norises vietā.
G7 valstu līderi, tajā skaitā ASV prezidents Donalds Tramps, pirmdien pulcēsies Eviānā uz trīs dienas ilgu samitu, kura dienaskārtībā vislielākā uzmanība pievērsta karam Tuvajos Austrumos un Krievijas uzsāktajam karam pret Ukrainu.