Ar vairāk nekā 200 dalībniekiem Cēsīs izskanēs grandiozs Jāņu lieluzvedums
Gatavojoties vasaras krāšņākajiem svētkiem, jau rīt, 16. jūnijā, Cēsu Pils parka estrādē notiks vērienīga lieluzveduma "Jāņi uz zemes un debesīs" brīvdabas pirmizrāde.
Uz vienas skatuves vienojoties vairāk nekā 200 dalībniekiem – aktieriem, dziedātājiem un dejotājiem –, skatītājiem tiks izstāstīts maģisks stāsts par latviešu saulgriežu tradīcijām mūsdienīgā un elpu aizraujošā skanējumā.
Iestudējuma pamatā ir grupas "Raxtu Raxti" mūziķes un komponistes Kristīnes Kalniņas īpaši radīts Jāņu dziesmu cikls.
Kā informē biedrības "Teātris un Mūzika" vadītāja un producente Elizabete Trumpe, izrādē latviešu saulgriežu tradīcijas savīsies ar modernu muzikālo skanējumu, asprātīgiem dialogiem un krāšņām dejām, radot patiesu kopīgas svinēšanas sajūtu gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem.
Uzveduma pilotprojekts izskanēja jau pērn Rīgā, VEF Kultūras pilī, kur tas pulcēja pilnu skatītāju zāli un izpelnījās sirsnīgu publikas atsaucību, kā arī stāvaplausus. Iedvesmojoties no šiem panākumiem, šogad iestudējums ir ievērojami paplašināts, piesaistot jaunus dalībniekus un radošos spēkus.
Organizatoru mērķis ir veidot šo uzvedumu par ikgadēju tradīciju, uzturot dzīvu gan Kalniņas radīto mūziku, gan tradicionālo Jāņu svinēšanas ritējumu – sākot no rotāšanas un viesu sagaidīšanas, līdz pat ugunskura iedegšanai, apdziedāšanās rituāliem, papardes zieda meklēšanai un maģiskajai saules sagaidīšanai rīta agrumā.
"Pēc pagājušā gada pirmizrādes vairāki skatītāji teica, ka šajā izrādē jutušies kā Dziesmu svētkos un savās dvēseles mājās," atklāj izrādes režisore Laila Ilze Purmaliete. "Tieši tāds ir šī uzveduma mērķis – stiprināt un kopt latvisko pasaules izjūtu. Aicinu ikvienu, kurš vēlas patiesi sajust Jāņu noskaņu, piedzīvot šo vakaru kopā ar mums."
Jāņu nakts mistēriju uz skatuves izspēlēs lielisks aktieru un mūziķu ansamblis: Jāņu māte – Laila Ilze Purmaliete; Jāņu tēvs – aktieris Gundars Silaktiņš; Māra – Dailes teātra aktrise Justīne Skutāne; Jaunais Jānis – dziedātājs un performanču mākslinieks Toms Kalderauskis; Pēteris – aktieris un dziedātājs Artūrs Biķernieks.
Vērienīgo skanējumu un deju soļus nodrošinās jauktais koris "Fēnikss" diriģentes Alises Līvas Taubs vadībā, kā arī vairāki pazīstami deju kolektīvi: "Dardedze", "Rīdzenieks" un "Dzintariņš". Izrādes horeogrāfiju veidojusi Ilze Kronberga, bet skatuvi īstenā saulgriežu krāšņumā ietērps floriste Mārīte Purvišķe.