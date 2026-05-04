Omulīga atpūtas vieta, nevis krāmu glabātuve - kā glīti iekārtot balkonu siltajai sezonai?
Balkonā nav grūti ieviest kārtību un pārvērst to par lielisku atpūtas vietu. Idejās dalās interjera žurnāliste Anita Pīra.
Pavasara sākums ir ideāls laiks, lai savestu kārtībā balkonu. Visticamāk, pēc ziemas tas izskatās kā nevajadzīgu lietu novietne – burkas, slēpes un putekļu kārta uz palodzes. Bet iedomājies – silts vasaras vakars, tu sēdi balkonā ar tējas krūzi, apkārt ir puķes, garšaugi, kas jauki smaržo… Tas nav sapnis, bet realitāte, kuras radīšanai daudz laika nevajag.
Ar ko sākt?
Vispirms sašķiro visu, kas balkona sakrājies: vecās kastes, instrumentus, burkas un citas lietas. Saliec trīs kaudzēs – atstāt, izmest, atdot. Ja kaut kas nav izmantots ilgāk par gadu, atvadies bez nožēlas. Slēpes, uz kurām nav uzkāpts piecus gadus, vai salauztu krēslu, ko glabā katram gadījumam, utilizē vai atdod labdarībai. Pēc tam ņem slotu un mitru drānu, izslauki grīdu, notīri palodzes un margas. Ja netīrumu ir daudz, pievieno ūdenim nedaudz 9 % etiķa – labāk varēsi notīrīt.
Kur glabāt mantas?
Sāc ar platības novērtēšanu. Ja balkons ir neliels (2–3 m2), izvēlies vertikālus plauktus, ja lielāks, vari tajā ievietot arī kādu slēgtu kasti. Metāla plauktos var salikt visu ko – no dažādiem sīkumiem līdz instrumentiem un puķu podiem. Kastēs ar vākiem var uzglabāt tukšās burkas un Ziemassvētku lampiņu virtenes. Uz katras kastes uzraksti, kas tajā atrodas, lai vajadzīgā lieta nav ilgi jāmeklē.
Āķi uz sienas būs parocīgi, lai uz tiem pakārtu divriteni, dārza instrumentus vai saliekamos krēslus; tā atbrīvosi grīdu. Neaizmirsti, ka balkonā jābūt arī atpūtas zonai – tā nav vieta tikai mantu glabāšanai.
Kam iekārtojot pievērst uzmanību?
Izvēlies mēbeles! Mazam balkonam derēs saliekams galdiņš un krēsli, ja vietas ir vairāk, novieto nelielu dīvāniņu vai maisveida krēslu. Pievieno košus spilvenus – dzelteni, zaļi, zili toņi radīs vasarīgu atmosfēru.
Puķes un garšaugi ir obligāti vasarīga balkona elementi. Iestādi petūnijas, pelargonijas, baziliku, piparmētras. Augiem izvēlies ūdensnecaurlaidīgus toverus vai podus ar paliktņiem, lai ūdens pēc laistīšanas netecētu uz grīdas.
Svarīgs ir arī balkona apgaismojums – lampiņu virtenes ar siltu gaismu un lukturīši radīs jauku gaisotni. Aizsardzībai pret sauli piekar vieglus aizkarus vai bambusa žalūzijas – nav dārgi, bet izskatās stilīgi.
Ja nu līst?
Ja balkons ir atvērts, ierīko polikarbonāta nojumi – tā pasargās no nokrišņiem. Mēbelēm izmanto pārvalkus, kas pasargās dīvānu un krēslus no mitruma un neizmaksās dārgi.
Koka vai vinila plāksnes uz grīdas būs ne tikai praktiskas, bet arī izskatīsies gaumīgi. Uz betona grīdas var izklāt mitrumizturīgu paklāju.