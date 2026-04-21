Kartupeļus galdā! Rūtas Beirotes receptes
Kartupeļu konservu burciņās nesalikt, un cik nu tos izmantosi ikdienas ēdienos – vārītus, biezputrās, zupās! Prasām padomu Rūtai Beirotei, kura regulāri ar dažādiem kartupeļu ēdieniem iepazīstina pasākumos, kurus rīko Priekuļu pētniecības centra kartupeļu selekcionāri.
Viņu regulāri var satikt Straupes Zirgu pastā, lepojoties ar “Zutiņu” saimniecībā izaudzēto.
“Kāds ir kartupeļa noslēpums? Sāts! Kartupeļi dod sātu. Tie ar savu garšu kā karogu neskrien pa priekšu, tādēļ tos tik viegli sadraudzēt ar citām garšām,” saka R.Beirote un atgādina, ka visgaršīgākie ir katra paša dārzā audzētie, Latvijā radītie kartupeļi.
Kartupeļu cepumi
400 g sarīvētu, vārītu kartupeļu
150 g mīksta sviesta
200 g miltu
100 g cietāka vai sāļāka siera
2 olas
Kartupeļus sarīvē uz rupjās rīves, pievieno olas, miltus, sieru, sāli.
“Un varētu vēl būt kāda laba garšviela! Pievieno mazliet cepamā pulvera un visu samaisa. Ja mīkla šķiet par mīkstu, pievieno vēl nedaudz miltu. Mīklu sarullē. Lai to vieglāk izdarītu, apvārta miltos, bet interesantāk būs ņemt mannu, tā veidos kraukšķīgu garoziņu. Var vienkārši nelielās piciņās kā kūciņas ar karoti likt uz pannas. Apkaisa ar ķimenēm un sāls pārslām. Var arī pārkaisīt ar sieru. Visu cep mērenā siltumā, līdz cepumi gaišbrūni,” stāsta R. Beirote un uzsver, ka cepumi var būt gan kā kārtīgs ēdiens, gan našķis.
Kartupeļu salāti (Vācu salāti)
3 - 4 vārīti kartupeļi
1 salds sīpols
1 skābāks ābols
2 - 3 skābi gurķi
(1 sulīgs selerijas kāts, ja patīk)
Saldo sīpolu sagriež strēmelītēs, apslaka ar mazliet sāls, cukura un aveņu vai ābolu etiķa un viegli samaisa, lai apraujas jeb iemarinējas. Kartupeļus sagriež četrās daļās un sašķēlē, tāpat arī ābolu un gurķus. R. Beirote atgādina, ka tas nav rasols, gabaliem jābūt brangākiem. Visu sajauc ar mērci, kas pagatavota no skāba krējuma un angļu vai citām maigākām sinepēm, mazliet sāls, cukura un citrona vai cidoniju sulas.
Kartupeļu kuģelis
“Iespējams, esam mazliet piemirsuši par šo ļoti sātīgo ēdienu. Tas nebūt nav jāgatavo tradicionālajā jeb lietuviešu gaumē ar smalki rīvētiem kartupeļiem,” skaidro R.Beirote.
Var darīt vienkāršāk. Uz rupjās dārzeņu rīves sarīvē kartupeļus. Pievieno smalki grieztu sīpolu, sāli, piparus, olas un samaisa. Uzreiz kartupeļu masā var iemaisīt arī čurkstinātu cauraudzīti, bet to var ielikt arī kārtiņā pa vidu. Liek cepties cepeškrāsnī 40 - 60 min. Kad gatavs, pārkaisa ar sieru un vēl mirkli pacep, lai aprauj brūnu virsiņu. Ēd mazliet padzisušu ar skābu krējumu un lociņiem.
Sastāvdaļas:
~ 6 brangi kartupeļi
1 palielāks sīpols
2 - 3 olas
300 g kubiņos griezts un apcepts kūpināts cauraudzītis
sāls un pipari pēc garšas
