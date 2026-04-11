Liepājniekus aicina iesaistīties bezsaimnieka kaķu skaita ierobežošanā
Liepājas pašvaldība pavasarī aktivizē programmu “Noķer, sterilizē, atlaiž”, lai humāni samazinātu bezsaimnieka kaķu populāciju un mazinātu ar to saistītās labturības, vides un sabiedrības veselības problēmas. Iedzīvotāji aicināti pieteikt savā teritorijā esošos kaķus sterilizācijai portālā vai pa tālruni.
Līdz ar pavasara iestāšanos Liepājā aktualizējas bezsaimnieka kaķu vairošanās, kas var radīt gan dzīvnieku labturības, gan vides un sabiedrības veselības problēmas. Lai ierobežotu klaiņojošo kaķu skaita pieaugumu, Liepājas valstspilsētas pašvaldība īsteno programmu “Noķer, sterilizē, atlaiž”.
Programmas mērķis ir humānā veidā samazināt bezsaimnieka kaķu populāciju, nodrošinot to sterilizāciju un reģistrāciju. Programmā aicināti iesaistīties daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji un apsaimniekotāji, kuru teritorijā atrodas bezsaimnieka kaķi.
Lai pieteiktu kaķus sterilizācijai, iedzīvotāji var:
- aizpildīt pieteikuma veidlapu portālā: epakalpojumi.liepaja.lv,
- sazināties ar Liepājas Centrālās administrācijas Vides nodaļu pa tālruni 63404744.
Pēc pieteikuma saņemšanas adreses apkopo dzīvnieku patversme “Lauvas sirds”, kas organizē programmas īstenošanu. Dzīvnieku ķērājs kaķus nogādā pie veterinārārsta, kur tie tiek sterilizēti un apzīmēti. Sterilizētus kaķus iespējams atpazīt pēc nogriezta kreisās auss galiņa. Pēc procedūras dzīvnieki tiek nogādāti atpakaļ to ierastajā dzīvesvietā.
Jāņem vērā, ka lielāku kaķu koloniju gadījumā nepieciešami vairāki izbraukumi, lai noķertu visus dzīvniekus. Tāpat svarīgi uzsvērt, ka programmas ietvaros netiek nodrošināta slimo kaķu ārstēšana.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un iesaistīties problēmas risināšanā, lai kopīgi veidotu sakārtotu un drošu pilsētvidi, kā arī pirms dzīvnieka pieņemšanas rūpīgi izvērtēt savas iespējas nodrošināt tam pienācīgu aprūpi visa mūža garumā, lai novērstu situācijas, kad dzīvnieks tiek pamests un nonāk uz ielas.