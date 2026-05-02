Tramps nav apmierināts ar Irānas jaunajiem priekšlikumiem
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņu neapmierina jaunais Irānas sarunu priekšlikums.
Irāna ceturtdienas vakarā iesniedza priekšlikuma tekstu starpniecei Pakistānai, vēstīja ziņu aģentūra IRNA, neko konkrētāku par piedāvājumu neatklājot.
"Šobrīd es neesmu apmierināts ar to, ko viņi piedāvā," Tramps sacīja žurnālistiem, norādot, ka sarunu strupceļā vainojamas "milzīgās nesaskaņas" Irānas vadībā.
"Vai mēs gribam ķerties pie lietas un vienkārši saspridzināt viņus driskās uz visiem laikiem, vai arī mēs gribam mēģināt noslēgt vienošanos?" klāstīja Tramps, norādot, ka "cilvēciskā ziņā" viņš "labprātāk neizvēlētos pirmo variantu."
Vēstulēs ASV Kongresa augstākajiem likumdevējiem Tramps piektdien apliecināja, ka karadarbība Irānā ir beigusies, šādi reaģējot uz spiedienu pieprasīt Kongresa pilnvarojumu šim konfliktam, kas turpinās jau trešo mēnesi.
Triecieni ASV un Irānas starpā nav notikuši kopš 7. aprīļa, vēstulē pauda Tramps.
Tiesa, Irāna turpina bloķēt Hormuza šaurumu, bet ASV izvērsušas Irānas ostu blokādi.