Kārums ar bērnības garšu - cepumu torte ar biezpienu un marmelādi
Šo kārumu parasti gatavoju Lieldienu rītam, taču mums visiem tā tik ļoti garšo, ka mēdzu palutināt savējos un pagatavot šādu kūku arī citos svētkos. Vai tāpat pie tējas.
Selgas cepumu torte ar biezpienu un marmelādi ir kārums, kuru patiešām ēd visi manējie. Pirmo reizi to pagatavoju pirms kādiem gadiem Lieldienās. Bijām aizdevušies uz laukiem, kur nebija krāsns, lai kaut ko izceptu, tāpēc interneta dzīlēs lūkoju idejas, kā pagatavot kūku bez cepšanas. Un ieraudzīju šo. Biju aizmirsusi par gardā kāruma eksistenci, bet nu jau vairākus gadus pati to gatavoju. Recepte ir dikti vienkārša, bet rezultāts izdancina garšas kārpiņas uz nebēdu.
Vajadzēs:
4 paciņas Selgas cepumu (es ņemu divas klasiskās un pa vienai šokolādes un banānu)
800 g biezpiena
8 ēdamk. skābā krējuma (ja biepziens dikti sauss, tad vairāk)
32 g (paciņa) vaniļas cukura
2 ēdamk. cukura
3 paciņas marmelādes (mums garšo "Vijolīte" vai "Gundega")
Skābens ievārījums (parasti lieotju upeņu, aliču vai jāņogu)
Gatavošana:
1. Biezpienu sairdini ar dakšu, pievieno cukuru, vaniļas cukuru, skābo krējumu un 3/4 gabaliņos sagrieztas marmelādes un visu rūpīgi sajauc. Mums labāk patīk just biezpiena graudiņus, tāpēc masu neblendēju, bet viendabīgākas konsistences cienītāji var sablendēt biezpienu ar krējumu un cukuriem. Marmelādi gan labāk pievienot pēc tam, lai paliek gabaliņi.
2. Izklāj trauka apakšu ar cepumiem. Lai interesantāk, var veidot šaha galdiņu, kā to dara mana meita.
3. Cepumus bagātīgi pārzied ar gatavo biezpiena masu, tad kārto virsū nākamo cepumu kārtu. Parasti veidoju trīs stāvus. Otrajai cepumu kārtai liec plānāku biezpiena mētelīti un tam pa virsu vēl pārklāj ievārījumu.
4. Kūkas būvniecību pabeidz ar biepziena masas kārtu, kuru izrotā ar malā noliktajiem marmelādes gabaliņiem.
5. Liec ledusskapī, lai sasūcas. Vajadzētu vismaz uz sešām stundām, bet labāk kūku pagatavot iepriekšējā dienā.