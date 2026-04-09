Biznesa centrs "Rāmava" kļuvis par Latvijas lauksaimnieku "Meku": atvērta starptautiskā lauksaimniecības biznesa izstāde "Pavasaris 2026". FOTO

Rīgas pievārtē atvērta starptautiskā lauksaimniecības biznesa izstāde "Pavasaris 2026"; 09.04.2026.
Biznesa centrā "Rāmava" no šodienas līdz sestdienai, 11. aprīlim notiek starptautiskā lauksaimniecības biznesa izstāde "Pavasaris 2026". Izstādē lauksaimnieki un citi interesenti Zemkopības ministrijas (ZM) iestāžu vienotajā kopstendā var satikt nozaru ekspertus un iegūt informāciju par pakalpojumiem, atbalsta programmām un aktuālajiem jautājumiem.
ZM kopstendā šogad sastopami speciālisti no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA), Valsts meža dienesta (VMD), pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), SIA "Bulduru tehnikums" un LBTU Malnavas koledžas.
LLKC izstādē piedāvā konsultācijas par jaunā biznesa inkubatora "Augsmes programma" sniegtajām iespējām lauku saimniecību un lauku teritoriju uzņēmumu attīstības atbalstam, kā arī stāsta par finanšu pratību lauku saimniecībās un lauku pārvaldības sistēmu "Mans lauks".
LAD pasākumā sniedz skaidrojumus par būtiskākajām izmaiņām platību maksājumu pieteikšanās kārtībā, skaidro, kā pareizi reģistrēt sezonas laukstrādniekus, kā arī sniedz informāciju par dažādu investīciju pasākumu nosacījumiem. LAD informē arī par dzīvnieku reģistrācijas kārtību un citiem aktuālajiem jautājumiem.
VAAD speciālisti informē par aktualitātēm sēklu aprites un augu aizsardzības jomās, stāsta izstādes apmeklētājiem par augsnes veselību, auglību un agroķīmiskajiem rādītājiem, kā arī atbild uz jautājumiem par augu slimībām, kaitēkļiem un to ierobežošanas iespējām.
VTUA skaidro, kā saņemami traktortehnikas uzraudzības pakalpojumi, tostarp digitāli.
VMD iepazīstina ar jaunu klientu portālu, kas nodrošina piekļuvi Meža valsts reģistram un ļauj vienkāršāk saņemt dienesta pakalpojumus digitāli.
"Bior" izstādē iepazīstina ar zivju audzētavu darbu - no mazuļu audzēšanas līdz zivju resursu pavairošanai.
"Bulduru tehnikuma" un Malnavas koledžas pārstāvji informē par aktuālajām izglītības programmām, LBTU izstādē stāsta par studiju, mūžizglītības un sadarbības iespējām, bet studentu biznesa inkubators iepazīstina ar studentu aktualitātēm.
Izstādē "Rāmava" notiek arī diskusiju un lekciju forums, kas pieskaņots šā gada izstādes vadmotīvam "Attiecības. Sadarbība. Izaugsme".
LLKC organizē arī divas diskusijas ar lauksaimnieku un nozares ekspertu piedalīšanos "Kopdarbība kā izaugsmes virzītājspēks" un "Kādi skaitļi patiešām ir svarīgi saimniekojot?".