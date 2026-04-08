Trīs dažādi ēdieni, visi gatavoti pannā. Pamēģini!
Pannā pagatavoti ēdieni ir gan garšīgi, gan sātīgi un neprasa daudz pūļu. Izvēlies sev tīkamāko recepti un pārsteidz savējos ar gardu maltīti.
Desiņu un makaronu sautējums ar dārzeņiem
Šai receptei piemērotas ir gan Vīnes, gan mednieku desiņas. Savukārt no makaronu klāsta der spirāles, taurenīši un tiem līdzīgie.
4 personām
30 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
400 g desiņu
300 g makaronu pēc izvēles
250 g zaļo zirnīšu
250 g buljona
250 g maskarpones siera
3 sarkanās paprikas pākstis
1 sīpols
1 ēdk. eļļas
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Makaronus izvāri atbilstoši norādei uz iesaiņojuma. Pāris minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno zaļos zirnīšus. Nokās un notecini.
2. Papriku sagriez mazos gabaliņos. Nomizotu sīpolu smalki sakapā. Desiņas sagriez ieslīpās ripiņās.
3. Lielā pannā sakarsē eļļu, ieber papriku un maisot cep aptuveni 3 minūtes. Pievieno sāli un piparus.
4. Pievieno sīpolus un desiņas un apcep.
5. Pielej buljonu un vāri 3–4 minūtes. Iemaisi sieru.
6. Pievieno makaronu un zirnīšu maisījumu un uzkarsē.
Vistas krūtiņa ar spinātiem
Piedevās labi garšo gan rīsi, gan griķi, gan makaroni.
4 personām
25 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
800 g vistas krūtiņas
400 g mazo spinātu lapiņu
200 g ķiršu tomātiņu
200 g saldā krējuma
200 ml vistas buljona
2 ķiploka daiviņas
1 sīpols
2 ēdk. eļļas
1 ēdk. cietes
malts muskatrieksts
malta paprika
malti melnie pipari
sāls
Gatavošana:
1. Vistas krūtiņu sagriez strēmelēs, tomātus pārgriez uz pusēm. Nomizotu sīpolu un ķiplokus smalki sakapā. Spinātus noskalo un notecini.
2. Vistas strēmeles apkaisi ar sāli un pipariem, liec pannā ar sakarsētu eļļu un apcep no visām pusēm. Apkaisi ar papriku un izņem no pannas.
3. Pannā ieber sīpolus un ķiplokus un viegli apsautē. Pievieno spinātus, sāli un piparus, pielej buljonu un krējumu, ieliec atpakaļ gaļu un uz lēnas uguns vāri apmēram 5 minūtes.
4. Pieber muskatriekstu un, ja vajag, vēl sāli un piparus. Cieti iejauc nelielā daudzumā auksta ūdens un iemaisi mērcē. Uzvāri un iecilā tomātiņus.
Garšaugu pankūka ar sēņu mērci
Šī krāsnī ceptā pankūka ir atvasinājums no austriešu iecienītās saldās ķeizara pankūkas – to pēc izcepšanas mēdz saplucināt gabaliņos un pasniegt ar atbilstošu mērci.
4 personām
45 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
400 g šampinjonu
250 ml buljona
200 ml piena
150 g saldā krējuma
150 g miltu
5 olas
1 sīpols
2–3 ēdk. sviesta
2 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
2 ēdk. smalki sakapātu maurlociņu
1 ēdk. smalki sakapātas raudenes
malts muskatrieksts
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Notīrītas sēnes sagriez plānās šķēlītēs, nomizotu sīpolu sakapā.
2. Olu dzeltenumus atdali no baltumiem.
3. Pienā iejauc miltus, pieber sāli, piparus un muskatriekstu.
4. Olu baltumus kopā ar šķipsniņu sāls saputo stingrās putās. Kopā ar pusi garšaugu iecilā mīklā.
5. Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 grādiem.
6. Platā, cepeškrāsnij piemērotā pannā sakarsē 1–2 ēdk. sviesta, iepildi mīklu un uz plīts pāris minūtes pacep.
7. Liec cepeškrāsnī un cep 15 minūtes. Izņem laukā, pankūku apgriez uz otru pusi un ar divām dakšiņām saplucini gabalos.
8. Kamēr cepas pankūka, tikmēr citā pannā sakarsē atlikušo sviestu un apcep sēnes. Pārkaisi ar sāli un pipariem, pievieno sīpolus.
9. Iemaisi krējumu un buljonu un uz lēnas uguns vāri 3–4 minūtes. Pieber sāli un piparus, iemaisi atlikušos zaļumus.