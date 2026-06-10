Jūlijā Rīgas laikmetīgās mākslas telpā atklās izstādi "Kā tu šodien jūties? Emociju pratība"
“Kā tu šodien jūties?” Šķietami vienkāršs jautājums, uz kuru ne vienmēr spējam sev godīgi atbildēt. Vienlaikus tas ir viens no pamatjautājumiem mūsu attiecībās ar sevi un citiem.
No 2. jūlija līdz 13. septembrim Rīgas laikmetīgās mākslas telpas Lielajā zālē būs skatāma multimediāla pētnieciska izstāde "Kā tu šodien jūties? Emociju pratība", kas veltīta pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārstei Ilzei Aizsilniecei (1966–2025). Izstāde turpina viņas aizsākto sarunu par emociju nozīmi cilvēka dzīvē, aicinot uz tām paraudzīties caur mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes prizmu.
Emocijas ietekmē mūsu izvēles, attiecības, fizisko un psihisko veselību, kā arī spēju sadzīvot ar citiem un pašiem ar sevi. Tās nosaka arī to, kā uztveram pasauli un pieņemam lēmumus. Māksla šajā projektā kļūst par veidu, kā emocijas piedzīvot, atpazīt un izprast.
“Par emocijām bieži ir grūti runāt tieši. Māksla tām piekļūst citādi - vēl pirms vārdiem, palīdzot ieraudzīt to, ko ne vienmēr spējam sev atzīt vai formulēt. Emocijas ir mūsu reakcija uz pasaulē notiekošo, tāpēc jo īpaši svarīgi ir spēt tās atpazīt, izprast, pieņemt un virzīt,” saka izstādes kuratores Una Meistere un Daiga Rudzāte.
Ekspozīcijas stāstu veidos 28 Latvijas mākslinieku darbi. Tā uzmanības fokusā ir sešas tā dēvētās pamatemocijas – bailes, dusmas, prieks, skumjas, riebums un pārsteigums –, kuras, balstoties pasaulē pazīstamā amerikāņu psihologa Pola Ekmana teorijā, tiek uzskatītas par universālām un nozīmīgām cilvēka evolūcijas gaitā.
Izstādē piedalās dažādu paaudžu Latvijas mākslinieki: Kristaps Ancāns, Ēriks Apaļais, Kristiāns Brekte, Andris Breže, Aleksandrs Breže, Anna Ceipe, Kristiāna Dimitere, Reinis Dzudzilo, Miķelis Fišers, Indriķis Ģelzis, Helēna Heinrihsone, Brenda Jansone, Marks Halsons, Frančeska Kirke, Maija Kurševa, Katrīna Lipšāne, Laimdota Malle, Sarmīte Māliņa, MAREUNROL’S, Ģirts Muižnieks, Pauls Rietums, Ilze Rukšāne, Līga Spunde, Krista Vindberga-Auzniece, Artūrs Virtmanis, Amanda Ziemele, Oto Zitmanis un Paula Zvane.
Projekta ietvaros, paplašinot izstādes telpiskās robežas, jautājums “Kā tu šodien jūties?” parādīsies arī pilsētvidē. Tas jau šobrīd uzrunā garāmgājējus no nama Amatu ielā 4 skatloga, kuru veidojusi māksliniece Krista Vindberga-Auzniece. Savukārt uzreiz pēc Līgo svētkiem būs iespēja par atbildi padomāt, piesēžot uz arhitekta un mākslinieka Paula Rietuma veidotajiem soliņiem Doma laukumā, Reformācijas laukumā, Jaņa Rozentāla laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas ieejas laukumā.
Izstādi papildinās arī četri jauni grāmatu sērijas Veselīga Latvija. Emociju pratība izdevumi, kas tapuši sadarbībā ar “Ārstes Ilzes Aizsilnieces fondu” un izdevniecību “Zvaigzne ABC.” Tie veltīti priekam, skumjām, dusmām un riebumam - emocijām, kas būtiski ietekmē mūsu attiecības ar sevi un citiem.
Paralēli izstādei sadarbībā ar “Ārstes Ilzes Aizsilnieces fondu” notiks plaša publiskā programma – diskusijas, sarunas un performatīvi notikumi par emociju nozīmi cilvēka dzīvē un to saistību ar fizisko un garīgo veselību":
23. jūlijs, 16.00. Emocijas Austrumu kultūrā. Filozofa Kaspara Eihmaņa lekcija.
12. augusts, 17.00. Emociju saikne ar fizisko veselību. Profesore Ieva Bite (psih., Latvijas Universitāte) sarunāsies ar doc.phd. Niķitu Bezborodovu (Rīgas Stradiņa universitāte).
30. augusts, 13.00. Svētdienas rīta brokastis izstādes “Kā tu šodien jūties” ietvaros. Piedalīsies izstādes kuratores Una Meistere, Daiga Rudzāte un mākslinieki.
4. septembris, 16.00. "Tu esi tas, ko tu redzi. Kā smadzenes ģenerē emocijas, uztveri, nozīmi un vizuālo uztveri" neirozinātnieka Daniela Gleizera (Lielbritānija) lekcija.
10. septembris, 15.00. "Emociju pratība: kauns un vaina". Diskusijā piedalīsies profesore Ieva Bite (psih., Latvijas Universitāte), filozofs un sociologs, RSU asociētais profesors Vents Sīlis, māksliniece Brenda Jansone.
10. septembris, 16.30. "Emociju pratība: greizsirdība un skaudība". Diskusijā piedalīsies profesore Ieva Bite (psih., Latvijas Universitāte), ārste-psihoterapeite Inta Zīle, filozofs un sociologs, RSU asociētais profesors Vents Sīlis, mākslinieks Artūrs Virtmanis.
13. septembris, 13.00. Audiovizuāla performance “Odiseja: Salvatore Sciarrino 6 Capricci”. Vijoles solo: Magdalēna Geka. Koncepcija un scenogrāfija: Krista Vindberga-Auzniece.
Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības izstāžu zāle, kuras fokusā ir laikmetīgās mākslas procesi un parādības. Tā ir platforma mūsdienu kultūras izzināšanai un sarunai par mākslas lomu 21. gadsimtā ar mērķi kļūt par lokālās sabiedrības dzīves būtisku pieturpunktu. Plašāka informācija: https://makslastelpa.riga.lv/
Izstādes darba laika no otrdienas līdz piektdien no 12:00 - 19:00, sestdienās no 11:00 - 19:00, svētdienās no 11:00 - 17:00, pirmdienās mākslas telpa ir slēgta.
Izstādi organizē Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde Rīgas laikmetīgās mākslas telpa. Izstādi atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība, biedrība “Veselīga Latvija”, “Ārstes Ilzes Aizsilnieces fonds”. Galvenais mediju parteris – Jauns.lv. Sadarbības parteris – kultūras un mākslas portāls Arterritory.com.
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Pirmdiena
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Slēgts
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Otrdiena
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12 — 19
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Trešdiena
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12 — 19
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Ceturtdiena
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12 — 19
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Piektdiena
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12 — 19
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Sestdiena
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11 — 19
|
Svētdiena
|
11 — 17