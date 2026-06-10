Autovadītājus brīdina: lietavu dēļ uz ceļiem var veidoties izskalojumi
Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā uz ceļiem ar grants seguma, kā arī ceļu nomalēs un grāvjiem var veidoties izskalojumi, atsevišķi ceļu posmi var applūst. Lietus bojājumi īpaši ātri var veidoties vietās, kur grāvji atjaunoti nesen un nav paspējuši apaugt ar zāli, kā arī nesen veidotajās ceļu nogāzēs, arī būvdarbu posmos.
Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem aicinām informēt, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555.
Visos gadījumos autoceļu uzturētāji pēc vajadzības norobežo vietu ar vadstatņiem un veic nepieciešamos remontdarbus, ja to ļauj laikapstākļi. Ja ir stipras lietavas, ir jānogaida, kamēr tās beidzas, lai varētu veikt darbus. Ja lietus ir nodarījis bojājumus posmā, kur vēl tiek veikti būvdarbi, tos labo būvdarbu veicējs.
Uz 9. jūniju valsts autoceļu tīklā ir fiksēti izskalojumi:
- atsevišķās vietās valsts vietējā autoceļa Inciems–Straupe (V82). Šobrīd gar ceļu tiek rakts grāvis un darbu ietvaros tuvākās nedēļas laikā tiks laboti arī izskalojumi;
- uz valsts vietējā autoceļa Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava km (V296) (8,4 km), vieta norobežota, tiks labota, kad beigsies nokrišņi;
- divi nelieli uz valsts vietējā autoceļa Ranka–Tirza (V436), vieta norobežota, tiks labota, kad beigsies nokrišņi;
- uz valsts vietējā autoceļa Druva–Birzgale–Valle (V995) (5,01 km), uzturētājs veic ceļa sakārtošanas darbus;
- atsevišķos posmos uz valsts vietējais autoceļa Ugāle–Cirkale–Zlēkas (V1326); (1,4–14,1 km) vieta norobežota, izskalojumi pielīdzināti, turpmākajās dienās tiks pielīdzināts grāvis un piebērtas šķembas;
- uz valsts reģionāla autoceļa Lubāna–Dzelzava (P83) (19 km) vieta norobežota, labos, kad beigsies nokrišņi;
- uz valsts vietējā autoceļa Ļipiņiški–Maskovskaja (V688) (14 km) tuvākajās dienās uzturētājs labos;
- uz valsts reģionālā autoceļa Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži (P72) (33 km) tuvākajās dienās uzturētājs labos.
Tiek arī atgādināts, ka spēcīgu lietavu dēļ uz autoceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi un pasliktinās redzamība, aicinām autovadītājus braukt uzmanīgi un neveikt straujus manevrus, kas palielina akvaplanēšanas risku.