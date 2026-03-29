Pilnām mutēm dzeram bērzu sulas! 3 neparastas receptes
Bērzu sulu laiks ir sācies. Tās vēlams dzert svaigas un bez piedevām, taču, ja satecējušas daudz, vari pagatvot dzērienus un uzglabāt tos ilgāk.
Dzēriens "Pavasara spirdzinājums"
Sastāvdaļas:
bērzu sula
citrons vai laims
rozīnes, aprikozes vai žāvētas plūmes
Pagatavošana:
Bērzu sulai pievieno izspiestu citrona vai laima sulu, rozīnes, aprikozes vai žāvētas plūmes. Garšas uzlabošanai vari pievienot kādu krustnagliņu.
Medainās bērzu sulas
Sastāvdaļas:
svaiga bērzu sula
500 g medus
rupjmaize
raugs
Pagatavošana:
Traukā liec medu, pārlej ar bērzu sulu un stundu vāri uz lēnas uguns. Pēc tam nedaudz atdzesē un siltajā sīrupā ieliec rupjmaizes šķēli, kas apziesta ar raugu. Trauku noliec siltā vietā un ļauj saturam rūgt. Ja pēc stundas rūgšanas process nav sācies, proti, medus virskārtā neparādās čaukstoši burbulīši, vari pievienot vēl nedaudz rauga.
Kad dzēriens sācis rūgt, maizes šķēli izņem, trauku apsedz ar tīru drānu un ļauj saturam izrūgt. Kad tas pārstājis putoties un čaukstēt, dzērienu salej pudelēs, blīvi aizkorķē un noliec pagrabā vai ledusskapī horizontālā stāvoklī. Laiku pa laikam pudeles apgrozi. Pēc 4–5 mēnešiem dzēriens ir gatavs!
Bērzu sulas ar augļu gabaliņiem
Sastāvdaļas:
ieskābusi bērzu sula
salds ābols
bumbieris
melone
cukurs
Pagatavošana:
Ieskābušu bērzu sulu nedaudz saldini ar cukuru, tad pievieno smalki sagrieztu ābolu, bumbieri un meloni. Pasniedz ar ledus gabaliņiem.