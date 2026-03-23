Kāpēc veikalu āboli spīd: ar ko tos pārklāj?
Daudzi ir pamanījuši, ka veikala āboli izskatās citādāk — tiem ir dīvains spīdums, un tie var nesabojāties mēnešiem ilgi.
Rodas jautājums, kas tas par pārklājumu un vai tas tiešām ir drošs. No kurienes vispār rodas šis spīdums uz āboliem? Kā skaidro kanālā "Dialogi par ēdienu", šeit var būt divi varianti: viens — dabisks, otrs — cilvēka iejaukšanās.
Ābols, kas aug kokā, pats ražo dabisko vasku, kas ir dabiska augļa aizsardzība pret mitruma zudumu. Kad ābolus novāc un ved uz industriālo mazgātavu, šis slānis tiek pilnībā nomazgāts. Lai augļi varētu ilgi glabāties, tos pārklāj ar mākslīgo vasku. Tieši tas piešķir tiem spīdumu un atgrūž mitrumu.
"Milzīgās ābolu partijas pēc ražas novākšanas rūpīgi mazgā. To dara, lai noņemtu netīrumus, putekļus un, protams, ķīmiskos līdzekļus. Taču kopā ar visu šo tiek noņemts arī dabiskais aizsargājošais slānis. Bez tā ābols ļoti ātri sāk vīst un bojāties. Tieši tāpēc jauna pārklājuma uzklāšana ir tehnoloģiska nepieciešamība, kas pagarina augļa "dzīvi" no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem."
No kā sastāv šis aizsargājošais pārklājums?
Visbiežāk ābolus pārklāj ar vairākiem vasku veidiem. Šellaks — dabiskie sveķi, ko ražo tropu kukaiņi. Ļoti populārs ir karnauba vasks, kuru iegūst no palmas lapām Brazīlijā. Retāk, bet tomēr izmanto parafīnu, lai gan tas ir naftas pārstrādes produkts. Visi šie materiāli oficiāli tiek uzskatīti par pārtikas piedevām, un to izmantošana ir atļauta.
Galvenā problēma nav pats vasks: "Šis vasks pats par sevi mūsu organismā netiek uzsūkts un vienkārši tiek izvadīts. Tomēr būtiskākais moments ir tas, ka vasks veido hermētisku plēvi, kas kļūst par slazdu augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) atliekām, ar kuriem kokus apstrādāja augšanas laikā. Tas nozīmē, ka vasks burtiski noslēdz visu šo ķīmiju uz ābola virsmas."
Kā pareizi mazgāt veikala ābolus
Tā kā šis pārklājums ir izveidots, lai atgrūstu ūdeni, parastā mazgāšana zem krāna gandrīz neko nedos. Auksts ūdens vienkārši notecēs un nenomazgās ne vasku, ne ķimikālijas zem tā. Tomēr ir metode, kas palīdzēs padarīt augļus maksimāli drošus.
Vispirms jāaplej ābols ar karstu ūdeni, lai mīkstinātu vaska plēvi. Tad ābolu jāberzē ar cieto sūkļa pusi. Pēc tam jāsagatavo šķīdums: uz litra ūdens pievienojiet ēdamkaroti parastās sodas un nedaudz citrona sulas. Iemērciet augļus tajā uz 5–10 minūtēm. Sodas šķīdums spēj noņemt līdz 90% dažādu pesticīdu atlikumu. Pēc tam ābolus jānoskalo ūdens un etiķa šķīdumā (aptuveni 1:3), kas noņems baktēriju atlikumus.
Skaists mirdzošs ābols — tas ir patīkami, bet drošs ābols ir nesalīdzināmi labāks.