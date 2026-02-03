Eiropā pārdoto ābolu analīze atklāj biedējošu ainu; vides aizsardzības organizācijas brīdina patērētājus
Vides aizsardzības organizācijas cēlušas trauksmi pēc tam, kad ābolos, kas tiek pārdoti visā Eiropā, atklāti toksiski "pesticīdu kokteiļi".
"Pan Europe" — NVO koalīcija, kas iestājas pret pesticīdu izmantošanu — veica aptuveni 60 ābolu analīzi, kas iegādāti 13 Eiropas valstīs, tostarp Francijā, Spānijā, Itālijā un Polijā, pārbaudot tos uz ķīmisko vielu atliekām.
Organizācijas norāda, ka 85% paraugu tika konstatētas vairāku pesticīdu atliekas, un dažos ābolos atrastas pat līdz septiņām dažādām ķīmiskām vielām, vēsta "The Guardian".
"Pan Europe" ieteica patērētājiem pirkt bioloģiski audzētus ābolus vai pirms ēšanas nomizot konvencionāli audzētos ābolus.
71% gadījumu "Pan Europe" atklāja pesticīdus, kas ES klasificēti kā vieni no visbīstamākajiem — tā dēvētos "aizstāšanas kandidātus", kurus bloks plāno pēc iespējas drīzāk pakāpeniski izņemt no aprites.
Analīzē arī konstatēts, ka 64% paraugu saturēja vismaz vienu per- un polifluoralkilvielu, kas pazīstamas arī kā PFAS jeb "mūžīgās ķīmiskās vielas", kuras sastopamas visā vidē un ikdienas produktos.
ES pesticīdu atliekas ir atļautas, ja tās nepārsniedz noteiktos maksimālos līmeņus. Tomēr "Pan Europe" brīdināja par tā dēvēto "kokteiļa efektu", kad patērētāji vienlaikus tiek pakļauti vairāku pesticīdu iedarbībai vienā produktā.
Koalīcijas augsta līmeņa pārstāvis Martins Dermīns kritizēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi par to, ka tā pesticīdus vērtē katru atsevišķi, nevis izvērtē risku, ko rada "daudzveidīga iedarbība" uz vairākām vielām vienlaikus.
"Šajā ziņojumā mēs parādām, ka 85% ābolu ir vairāku vielu atliekas, un mēs nezinām, vai tie ir droši lietošanai uzturā vai nē," viņš sacīja, norādot uz iespējamu saistību ar vēzi un neauglību.
Ja šie paši āboli tiktu pārdoti kā pārstrādāta bērnu pārtika, 93% paraugu tiktu aizliegti, norādīja "Pan Europe", jo pesticīdu atliekas pārsniedz stingrākos ierobežojumus, kas noteikti bērniem līdz trīs gadu vecumam. ES noteikumi bērnu pārtikai ir stingrāki, lai aizsargātu agrīno attīstību.
Āboli ir vieni no eiropiešu iecienītākajiem augļiem un ES ir visplašāk audzētie augļi, īpaši Polijā, Itālijā un Francijā. Tie ir arī vieni no visintensīvāk apstrādātajiem augļiem — pesticīdus galvenokārt izmanto, lai apkarotu ābeļu kraupi, kas ir galvenais sēnīšu apdraudējums augļu dārziem. Vairāk nekā puse no daudzajām ikgadējām augļu apstrādēm — vidēji ap 35 reizēm — ir vērstas tieši pret šo slimību.