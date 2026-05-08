Notikušas izmaiņas "Lidl" Baltijas valstu valdē
Vācijas lielveikalu tīkla "Lidl" uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā būs "Lidl" pašreizējais valdes loceklis un operatīvās darbības vadītājs Baltijas valstīs Janušs Vlodarčiks, informēja mazumtirgotājā SIA "Lidl Latvija".
Viņš šajā amatā nomainīs Marinu Dokoziču, kurš pievienosies "Lidl International" valdei, kurā būs atbildīgs par Dienvideiropas valstu reģionu.
"Lidl Latvija" norādīja, ka jaunais valdes priekšsēdētājs amatā stāsies pēc tam, kad būs pilnībā noslēdzies vadības nodošanas process. Precīzu datumu "Lidl Latvija" pagaidām atturējās minēt.
Tāpat Baltijas vadības komandai kā jaunais operatīvās darbības vadītājs un valdes loceklis no jūnija pievienosies Lukašs Hejmans.
Šobrīd "Lidl Latvija" valdē strādā Dokozičs, Vlodarčiks, Egle Radžūne, Aleksis Latorre Garsija, Marjus Kībarts un Līna Kipasto.
"Lidl" patlaban strādā 31 valstī.
Jau ziņots, ka "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim, strādāja ar 460,87 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saistībā ar ieguldījumiem veikalu ķēdes attīstībā pieauga par 24,6% un sasniedza 18,466 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. "Lidl Latvija" vienīgā īpašniece ir Vācijas "LSTR-11".