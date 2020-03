Kā gavēņa laikā sevi nodrošināt ar uzturvielām?

Vēsturiski gavēnis paredz atteikšanos no gaļas, bet mūsdienās to papildina arī atteikšanās no piena produktiem, saldumiem, kafijas, alkohola un smēķēšanas. Pirms gavēšanas ir jāizvērtē, vai veselības stāvoklis to atļauj.

Ja gavēņa laikā paredzēts iztikt bez gaļas, olām, piena produktiem, svarīgi tomēr organismu nodrošināt ar augu valsts olbaltumvielām. Tās sniegs arī sātu. Olbaltumvielas bagātīgi satur pākšaugi – lēcas, zirņi, pupas, soja un sojas produkti, sēnes, kā arī rieksti un sēklas. Pelēkie zirņi ir paredzēti ne tikai Ziemassvētkiem, ikdienā var vārīt zirņu biezzupas.

Foto: Shutterstock

Sabiedrībā bieži tiek apspriesta gaļas ēšanas vai neēšanas lietderība. Gaļa satur augstvērtīgus olbaltumus, tā ir nozīmīgs B1, B6, B12 vitamīna, cinka un dzelzs avots uzturā. Arī veģetārā uzturā dzelzs ir pietiekami, taču no augu valsts produktiem dzelzs uzsūcas sliktāk nekā no dzīvnieku valsts. Galvenie dzelzs avoti veģetārā uzturā ir pākšaugi, soja un tās produkti, griķi, auzu pārslas, amarants, kvinoja, Indijas rieksti, mandeles, ķirbju sēklas.

Cinks ir svarīgs imūnas atbildes reakcijas veidošanā. Izslēdzot dzīvnieku valsts produktus no ēdienkartes, galvenie cinka avoti ir pākšaugi, soja un tās produkti, pekanrieksti, Indijas rieksti, ķirbju sēklas, sezama sēklas, tahini, rupjmaize un brūnie rīsi.

Piens un piena produkti ir galvenais kalcija avots. Ja gavēņa laikā piena produkti netiek lietoti, tad galvenie kalcija avoti ir mandeles, Brazīlijas rieksti, sezama sēklas un tahini, ķirbju sēklas, amarants, auzu pārslas, sojas pupiņas, brokoļi, kāposti, kabači, fenhelis. Lai kalcijs uzsūktos kuņģa zarnu traktā, jāraugās, lai būtu pietiekams D vitamīna daudzums.

Nervu sistēmas darbībā un attīstībā ir svarīgs B12 vitamīns, tā nozīmīgākie avoti uzturā ir dzīvnieku subprodukti, olas, piena un piena produkti. Gavēņa laikā B12 var uzņemt ar sēnēm vai pārtikas produktiem, kas bagātināti ar šo vitamīnu. Tā deficīts var neizpausties uzreiz pēc dzīvnieku valsts produktu izslēgšanas no uztura. Aknās B12 vitamīns var uzkrāties daudzumā, kas ir pietiekams vienam diviem gadiem. Ja pirms gavēņa dzīvnieku valsts produkti ir ēsti, tad gavēņa laikā deficīts neizveidosies, bet, ja tos nelieto vispār, B12 jāuzņem papildus ar uztura bagātinātājiem.

Atsakoties no saldumiem un saldinātajiem dzērieniem, nav jāsatraucas par uzturvielu deficītu.

Ja padomā ir pilnīga badošanās, vajadzētu konsultēties ar ārstu un uztura speciālistu.

