Pēdējais ķirbis un bietes. Izmanto garšīgi!
Jo tuvāk pavasaris, jo vairāk gribas tikt vaļā no iepriekšējā rudens ražas. Ķirbji un bietes ir tie, kas visbiežāk sagaida ziemas beigas. Divas idejas, kā tos pagatavot tikpat garšīgi kā rudens sākumā.
Krāsnī cepts ķirbis un bietes ar riekstiem
Šai receptei der visdažādākie ķirbji, bet Hokaido ķirbi var cept ar visu mizu. Citrontimiāna vietā, protams, var izmantot arī jebkuru citu timiānu, bet tad gan garšai, gan aromātam ieteicams pievienot kādu tējkaroti citrona sulas.
Vajadzēs:
4 personām
1 stunda 20 minūtes pagatavošanai
- 600 g Hokaido ķirbja
- 500 g nelielu sarkano bietīšu
- 100 ml ābolu sulas
- 80 g dažādu riekstu maisījuma
- 50 g sakapātu lazdu riekstu
- 4 šalotes sīpoli
- 2 ķiploka daiviņas
- 5 ēdk. balzametiķa
- 4 ēdk. olīveļļas
- 2 ēdk. brūnā cukura
- 1 ēdk. citrontimiāna lapiņu
- sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 grādiem.
2. Ķiplokus un sīpolus nomizo un smalki sakapā. Ķirbim iztīri sēklas un mīkstumu ar visu mizu sagriez šķēlēs. Bietes nomizo un sagriez daiviņās.
3. Pusi ķiploka un pusi timiāna samaisi ar 3 ēdk. eļļas, sāli un pipariem.
4. Ķirbja un biešu šķēles apzied ar ķiploku un timiāna maisījumu. Liec uz plāts ar cepampapīru, ievieto cepeškrāsnī un cep aptuveni 25 minūtes.
5. Tikmēr pannā sakarsē atlikušo eļļu un apsautē sīpolus un atlikušos ķiplokus. Pārkaisi ar 1 ēdk. cukura, ļauj karamelizēties, pēc tam pielej sulu un vāri, līdz viegli sabiezē.
6. Pielej etiķi un uz lēnas uguns turpini vārīt vēl 5 minūtes. Pieber sāli un piparus.
7. Mazā panniņā sakarsē atlikušo cukuru, ieber visus riekstus un maisot karamelizē.
8. Ceptos dārzeņus pārkaisi ar riekstiem un pārlej ar mērci.
Sarkano biešu salāti ar sieru un zaļumiem
Pēc šīs pašas receptes var gatavot arī ķirbi. To nevajag iepriekš tvaicēt – pietiks ar cepšanas laiku krāsnī.
Vajadzēs:
4 personām
50 minūtes pagatavošanai
- 500 g nomizotu vārītu vai tvaicētu sarkano biešu
- 200 g salātu baldriņu
- 200 g svaigā kazas vai aitas siera
- ½ granātābola
- 6 valriekstu kodoli
- 2 ķiploka daiviņas
- 1 šalotes sīpols
- 4 ēdk. olīveļļas
- 4 ēdk. balzametiķa
- 1 tējk. kaperu
- 1 tējk. graudainu sinepju
- 1 tējk. kaltēta majorāna
- sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 grādiem.
2. Ķiplokus nomizo un pārgriez uz pusēm. Nomizotu sīpolu smalki sakapā. Kaperus arī sakapā.
3. Granātābolu turi virs šķīvīša un izlobi sēkliņas. Iztecējušo sulu pataupi. Valriekstus sakapā.
4. Uz cepamplāts uzklāj foliju vai pergamentu. Uzliec bietes, pārkaisi ar sāli, pipariem un majorānu, pieliec ķiplokus. Apslaki ar 2 ēdk. eļļas un 2 ēdk. etiķa. Aizloki ciet, liec krāsnī un cep apmēram 20 minūtes.
5. Atlikušo etiķi sakul ar eļļu, sinepēm, sāli, pipariem. Iemaisi kaperus un sīpolus.
6. Bietes izņem no krāsns un sagriez plānās šķēlēs. Kārto uz liela šķīvja un pārlej ar šķidrumu, kas sakrājies folijā.
7. Pārber salātu lapiņas, apslaki ar kaperu mērci. Virsū liec sadrupinātu vai sagrieztu sieru. Pārber ar granātābolu sēkliņām un valriekstiem.