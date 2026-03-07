Zelenskis: “Es ļoti reti redzu savus bērnus - tas ir pārāk bīstami”
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis laikraksta "The Independent" podkāstā "World of Trouble" atzina, ka diemžēl viņam nesanāk bieži redzēt savu ģimeni, jo pastāv briesmas, ka viņu un viņa ģimeni varētu nogalināt.
Volodimirs Zelenskis uzsver, ka tā, protams, nav tikai problēma, ar kuru saskaras viņš. Savu ģimeni jau sen nav redzējuši arī tūkstošiem karavīru, kuri cīnās par Ukrainas brīvību.
Arī bērniem nākas dzīvot pastāvīgā stresā. Ukrainas prezidents skaidro, ka bērni turpina iet uz skolu, lai mācītos, taču viņiem bieži nākas mācību laikā skriet uz patvertni.
"Viņiem tas ir jādara. Nav nozīmes, kur viņi mācās — galvaspilsētā vai tuvāk frontes līnijai —, jo raķete neizvēlas, kur lidot. Tā vienkārši nes iznīcību… Tāpēc visi mūsu bērni ir briesmās," sacīja Zelenskis.
Tāpēc viņš maz laika pavada kopā ar sievu Olenu Zelensku vai dēlu Kirilo. Zēnam nesen apritēja 13 gadi. Pārim ir arī 21 gadu veca meita Oleksandra.
Zelenskis sacīja, ka darba dēļ viņam neatliek daudz laika ģimenei, un viņš viņus apciemo reti, jo “tas ir bīstami”. Viņi dzīvo slepenā vietā, tāpat kā viņš pats. Taču Zelenskis zina, ka viņu pastāvīgi novēro Krievijas izlūkdienesti. Viņu jau 11 reizes ir centušies nogalināt.
Tāpēc viņš ir ļoti piesardzīgs, izvēloties kādas vietas viņš apmeklēs. Prezidents zina, ka padarīs tās par mērķi Krievijas gaisa uzbrukumiem vai vietējiem uzbrukumiem, kuros iesaistīti ukraiņi, kas vervēti par naudu vai ir tikuši šantāžēti.
Tikmēr Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Krievija naktī uz sestdienu uzbrukusi Ukrainai ar 480 droniem un 29 raķetēm.
Pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja vai neitralizēja 19 raķetes un 453 dronus. Konstatēti deviņu raķešu un 26 trieciendronu trāpījumi 22 vietās un piecās vietās nogāzušās atlūzas.
Krievija uzbruka Ukrainai ar divām hiperskaņas raķetēm "Cirkon", 13 ballistiskajām raķetēm "Iskander-M/S-400" un 14 spārnotajām raķetēm "Kalibr".
Galvenie triecienu virzieni bija Kijivas, Harkivas, Žitomiras, Hmeļnickas un Čerņivcu apgabali.