Izraēla ar vairāk nekā 80 iznīcinātājiem uzbrukusi Teherānai
Izraēlas armija paziņoja, ka sestdien ar vairāk nekā 80 iznīcinātājiem uzbrukusi Irānas militārajiem objektiem, raķešu palaišanas iekārtām un citiem mērķiem Teherānā un Irānas centrālajā daļā.
"Vairāk nekā 80 Izraēlas gaisa spēku iznīcinātāju (..) pabeidza papildu triecienu vilni, kas bija vērsti pret Irānas teroristu režīmam piederošu infrastruktūru," teikts armijas paziņojumā.
Izraēlas armija pavēstīja, ka iznīcinātāji trāpīja Irānas Revolucionārās gvardes militārajai akadēmijai, kas tika izmantota militārām operācijām, padarot to par likumīgu mērķi. Citi mērķi bija pazemes komandcentrs un raķešu noliktava, kā arī raķešu palaišanas vietas.
Raidorganizācija BBC vēstīja, ka sprādzieni satricinājuši arī vienu no Teherānas galvenajām komerciālajām lidostām, un aculiecinieki ziņoja, ka lidostā uz skrejceļa deg lidmašīna.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla uzbrūk arī Irānas sabiedrotā grupējuma "Hizbollah" mērķiem Libānā.