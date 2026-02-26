Uztura speciālisti satraukti: šī bīstamā zivs ir nopērkama lielākajā daļā lielveikalu
Pangasija jau sen ir kļuvusi par izplatītu zivju veidu, kas ir pieejama lielākajā daļā lielveikalu: baltā fileja bez kauliem, neitrāla garša un pievilcīga cena padara to par populāru izvēli ikdienas ēdienkartē. Taču aiz šīs vienkāršības slēpjas stāsts, kas liek uztura ekspertiem satraukties.
Viena no visnetīrākajām upēm Āzijā
Galvenā pangasiju piegāde nāk no Mekongas upes baseina – ūdens artērijas, kuru ekologi uzskata par vienu no visvairāk piesārņotajām reģionā. Ūdenī tiek konstatēti rūpnieciskie atkritumi, smagie metāli, naftas produkti un mājsaimniecības atkritumi. Tieši šādos apstākļos strādā daudzas zivju audzētavas.
Pangasija ir visēdājs, kas aktīvi uzsūc vielas no apkārtējās vides. Tāpēc neatkarīgās pārbaudēs filējā vairākkārt tika atrastas antibiotiku, hormonālo stimulatoru, baktēriju un toksisko metālu pēdas. Daļa no šīm vielām saglabā bīstamas īpašības pat pēc termiskās apstrādes.
Ferma, kas nav pieminēta uz etiķetēm
Lai zivis ātri pieņemtos svarā, daudzās audzētavās izmanto lētus barības maisījumus un preparātus augšanas paātrināšanai. Pārpildītie baseini rada ideālus apstākļus slimībām, tāpēc antibiotikas tiek izmantotas regulāri.
Eiropas Savienībā un ASV daži no šiem preparātiem ir aizliegti, taču uz importētās filejas iepakojuma parasti tiek norādīts tikai vispārējs apzīmējums "ražots Vjetnamā", raksta portāls TCH.
Kāpēc pangasija joprojām tiek aktīvi pārdota
Iemesls ir vienkāršs – ekonomika. Zivs aug ātri, tās ir lētas un labi iztur saldēšanu. Tirdzniecības ķēdēm tā ir gandrīz ideāls produkts: minimāli izdevumi, stabila pieprasījuma un pievilcīgs izskats uz plaukta. Tomēr zema cena bieži ir tiešas sekas apstākļiem, kas rada šaubas par šādas filejas drošību. Pangasija ir nopērkama arī Latvijas veikalos.
Kam pangasija ir nevēlama
Speciālisti iesaka šo zivi nepadarīt par regulāru uztura daļu. Īpaši piesardzīgiem jābūt:
- bērniem;
- grūtniecēm;
- cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām;
- tiem, kuriem ir novājināta imunitāte.
Vienreizēja lietošana nav bīstama, taču sistemātiska var veicināt toksisko vielu uzkrāšanos organismā.
Drošākas alternatīvas
Ja nepieciešama lēta balta zivs, uztura speciālisti iesaka pievērst uzmanību:
- hekai;
- tuncim;
- jūras asarim.
Šie veidi parasti tiek pakļauti stingrākam kontrolei un nav pazīstami ar augstu toksiskumu.