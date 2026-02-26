Sintija Erivo komentē dīvainās spekulācijas, ka viņa un Ariana Grande bijušas mīļākās
Aktrise Sintija Erivo beidzot atklāti runājusi par sabiedrības uztveri attiecībā uz viņas ciešo saikni ar filmas “Ļaunā” kolēģi Arianu Grandi.
Nesenā intervijā Lielbritānijas žurnālam “Stylist” 39 gadus vecā Erivo komentēja “dīvainās” spekulācijas, ka viņa un 32 gadus vecā Ariana Grande esot bijušas romantiskās attiecībās.
Šādas runas radās pēc abu aktrišu savstarpējās saskarsmes filmas preses tūres laikā, kad viņas bieži tika redzētas ļoti sirsnīgā kontaktā, tostarp nereti arī pieskaroties viena otrai.
“Sākumā, manuprāt, cilvēki nesaprata, kā iespējams, ka divas sievietes var būt draudzenes — ļoti tuvas — un nebūt mīļākās,” sacīja Erivo. “Par mums abām radās tāda dīvaina apsēstība — cilvēki vai nu domāja, ka mēs to darām kameru dēļ, vai arī ka esam mīļākās.”
Erivo, kura filmā “Ļaunā” atveido Elfabu līdzās Grandes Glindai, raksturoja viņu attiecības kā tik “dziļas”, ka dažiem tas licis justies neērti. “Man šķiet, tas ir tāpēc, ka par patiesu, dziļu platonisku sieviešu draudzību runā ļoti maz, lai gan tā pastāv visapkārt,” viņa turpināja. “Mēs vienkārši neesam pieraduši to redzēt kameru priekšā, publiski.”
“Attiecības, kurās cilvēki ir patiesi saistīti, dažkārt liek citiem justies neērti — mums nav iemācīts, ka šādas attiecības mums nāk par labu,” viņa piebilda.
Arī Grande savulaik runāja par savu ciešo saikni ar Erivo: “Es no viņas kā cilvēks iemācījos ļoti daudz. Viņa mīl no visas sirds… godīgi un patiesi… un darbs kopā ar viņu bija viena no skaistākajām, harmoniskākajām pieredzēm.”
“Šī mīlestība, uzticēšanās un dziļā saikne, kas mums ir vienai pret otru… domāju, viss notika tieši tāpēc, ka tam bija jānotiek un mums bija lemts būt vienai otras dzīvē,” sacīja Grande. “Es viņu ļoti mīlu.”
Sintijas Erivo un Arianas Grandes draudzība
Aktrise Sintija Erivo beidzot atklāti runājusi par sabiedrības uztveri attiecībā uz viņas ciešo saikni ar filmas “Ļaunā” kolēģi Arianu Grandi.