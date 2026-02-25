Ziemeļkorejas kodolarsenālu pārraudzīs 13 gadus veca meitenīte
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns 13 gadus veco meitu Kimu Čžui iecēlis par valsts kodolspēku kuratori, vēsta laikraksts "Chosun Daily", atsaucoties uz Dienvidkorejas izlūkdienestiem. Kima Čžue ieņem Ziemeļkorejas "raķešu programmas ģenerāldirektora amatu", liecina izlūkošanas dati.
Šajā statusā viņa piedalījās Korejas Strādnieku partijas kongresā, kas notika februārī. Līdera meita saņem ģenerāļu ziņojumus un dod viņiem norādījumus, teikts "Chosun Daily" publikācijā.
Kima Čžue kopā ar tēvu regulāri parādās sabiedrībā, arī apmeklē poligonus un vēro izmēģinājumus, norāda laikraksts. Kā skaidrojuši avoti Dienvidkorejas izlūkdienestā, Kima Čžue tiek gatavota tam, lai kļūtu par tēva amata mantinieci.
Izlūkdienestam ir zināmi gadījumi, kad līdera meita paudusi savu viedokli par dažiem politiskiem jautājumiem, vēsta "Chosun Daily".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Čžues precīzs vecums nav zināms, un praktiski viss ar viņas dzīvi saistītais ir miglā tīts. Par viņas vecumu varētu liecināt tas, ka Kima Čenuna sieva Li Soldžu 2012. gadā ilgstoši pazudusi no publikas, bet bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Čikāgas kluba “Bulls” superzvaigzne Deniss Rodmens 2013. gadā viesojās Ziemeļkorejā un stāstīja par viņas piedzimšanu. Uzskata, ka tieši Rodmens bija pirmais, kurš minēja meitenītes vārdu, kaut gan aģentūra AP savulaik norādīja, ka Ziemeļkorejas valsts plašsaziņas līdzekļi nekad viņas vārdu nav izpauduši, viņu minot kā Kima Čenuna “cienīto”, “dārgo” un “vismīļāko” bērnu, savukārt Dienvidkorejā nopratinātie ziemeļkorejiešu pārbēdzēji apgalvojuši, ka viņai esot divi alternatīvi vārdi. Dienvidkorejas izlūkdienests paziņojis, ka Kimam un Li Soldžu ir vēl divi bērni, no kuriem vecākais esot dzimis 2010. gadā, bet jaunākais — 2017. gada februārī.
Kims Čenuns pirmoreiz atļāva meitai parādīties publiski starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Hwasong-17” izmēģinājuma laikā 2022. gada 18. novembrī. Valsts medijos publicētajos fotoattēlos Kima Čžue redzama baltā mētelī un sarkanos apavos, vērojot raķetes palaišanu un turoties tēvam pie rokas. Viņas rūpīgi režisētās parādīšanās publikā ir bijušas gan raķešu izmēģinājumos, gan militārajās parādēs, gan arī jūras iznīcinātāja nolaišanas laikā šāda gada aprīlī. Pērn Kims Čenuns meitu aizveda arī uz ekonomikas un kultūras pasākumiem, tostarp jūrmalas kūrorta atklāšanu jūnijā.
Kaut gan Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests 2024. gadā apgalvoja, ka Kima Čžue, visticamāk, ir Kima Čenuna mantiniece, pamatojoties uz viņas publisko aktivitāšu un viņai piešķirto valsts protokolu visaptverošu analīzi, tomēr ne visi tam piekrita. Daži eksperti norādīja uz Kima Čenuna salīdzinoši jauno vecumu — 42, 43 vai 44 gadi atkarībā no tā, vai ticēt Ziemeļkorejas oficiālajai versijai, Dienvidkorejas izlūkdienesta novērtējumam vai ASV valdības viedoklim, ņemot vērā Kima pasē norādīto dzimšanas gadu, kad viņš mācījās Šveicē — un vīriešu pilnīgo dominēšanu Ziemeļkorejas varas hierarhijā. Pagājušajā nedēļā Dienvidkorejas parlamenta brīfingā izlūkdienests norādīja, ka Kimam nav būtisku veselības problēmu un ka viņa oficiālā vizīte Ķīnā notikusi bez sarežģījumiem.
Tiesa, citu potenciālo mantinieku skaitā tiek minēta Kima Čenuna ietekmīgā jaunākā māsa, 38 gadus vecā Kima Jočuna, kas ir valdošās Korejas Darba partijas Centrālās komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas direktora vietniece, kura pārstāvēja savu valsti 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, kļūstot par Dienvidkoreju pirmo apmeklējušo Kimu dinastijas pārstāvi, un toreiz viņa tikās arī ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Kopš Ziemeļkorejas dibināšanas 1948. gadā tajā līdz savai nāvei vadījuši Kimu dzimtas vīrieši — Kims Irsens līdz 1994. gada 8. jūlijam, bet Kims Čenirs līdz 2011. gada 17. decembrim, kad varu mantoja Kims Čenuns.