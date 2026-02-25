Pasaulē

Jauna kara priekšvēstnesis? Kuba nogalina četrus cilvēkus ASV ātrlaivā

Kubas robežsargi nošāvuši četrus cilvēkus, kuri ar ASV reģistrētu ātrlaivu iebrauca Kubas teritoriālajos ūdeņos. Kubas Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka ātrlaivas pasažieri sāka šaut uz krasta apsardzes kuģi. Tas noticis laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps ir krasi pastiprinājis naidīgo retoriku pret komunistu pārvaldīto Kubu, kas atrodas netālu no Trampa mītnesvietas Floridas štata.

Incidentā pie salas Kubas ziemeļu piekrastē, tika ievainoti vēl seši pasažieri. Pagaidām nav minēta ātrlaivā bijušo personu identitāte vai tas, ko viņi darīja Kubas ūdeņos.

Ministrijas paziņojumā teikts, ka Floridā reģistrētā ātrlaiva trešdienas rītā tika konstatēta netālu no Kajofalkonesas salas valsts centrālajā Viljaklaras provincē. Kad Kubas kuģis pietuvojās iebraucējiem, lai veiktu identifikāciju, “noteikumus pārkāpušās ātrlaivas apkalpe atklāja uguni” un ievainoja Kubas kuģa komandieri, teikts paziņojumā. “Konfrontācijas rezultātā, cik zināms šī ziņojuma sagatavošanas brīdī, četri agresori uz ārvalstu kuģa tika nogalināti un seši ievainoti.” Ievainotie tika evakuēti un saņēma medicīnisko palīdzību.

ASV kongresmenis no Floridas štata un bijušais štata visapdzīvotākā apgabala Maiamideidas kubiešu izcelsmes mērs Karloss Himeness paziņoja, ka pieprasa steidzamu izmeklēšanu par notikušo, ko viņš nodēvēja par “slaktiņu”. Vienlaikus viņš piedraudēja, ka Kubas valdībai “jānonāk vēstures mēslainē”.

Incidents noticis laikā, kad ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš pats ir kubiešu imigrantu dēls, ierodas Sentkitsā un Nevisā, lai apspriestos ar Karību jūras reģiona valstu līderiem, kamēr Trampa administrācija cenšoties pastiprināt spiedienu uz Kubas valdību.

