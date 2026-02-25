Jauna kara priekšvēstnesis? Kuba nogalina četrus cilvēkus ASV ātrlaivā
Kubas robežsargi nošāvuši četrus cilvēkus, kuri ar ASV reģistrētu ātrlaivu iebrauca Kubas teritoriālajos ūdeņos. Kubas Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka ātrlaivas pasažieri sāka šaut uz krasta apsardzes kuģi. Tas noticis laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps ir krasi pastiprinājis naidīgo retoriku pret komunistu pārvaldīto Kubu, kas atrodas netālu no Trampa mītnesvietas Floridas štata.
Note from the Ministry of the Interior:— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026
On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO
Incidentā pie salas Kubas ziemeļu piekrastē, tika ievainoti vēl seši pasažieri. Pagaidām nav minēta ātrlaivā bijušo personu identitāte vai tas, ko viņi darīja Kubas ūdeņos.
Ministrijas paziņojumā teikts, ka Floridā reģistrētā ātrlaiva trešdienas rītā tika konstatēta netālu no Kajofalkonesas salas valsts centrālajā Viljaklaras provincē. Kad Kubas kuģis pietuvojās iebraucējiem, lai veiktu identifikāciju, “noteikumus pārkāpušās ātrlaivas apkalpe atklāja uguni” un ievainoja Kubas kuģa komandieri, teikts paziņojumā. “Konfrontācijas rezultātā, cik zināms šī ziņojuma sagatavošanas brīdī, četri agresori uz ārvalstu kuģa tika nogalināti un seši ievainoti.” Ievainotie tika evakuēti un saņēma medicīnisko palīdzību.
ASV kongresmenis no Floridas štata un bijušais štata visapdzīvotākā apgabala Maiamideidas kubiešu izcelsmes mērs Karloss Himeness paziņoja, ka pieprasa steidzamu izmeklēšanu par notikušo, ko viņš nodēvēja par “slaktiņu”. Vienlaikus viņš piedraudēja, ka Kubas valdībai “jānonāk vēstures mēslainē”.
🚨#SOSCuba ¡La dictadura en #Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo!— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 25, 2026
The dictatorship in #Cuba has just attacked a boat from Florida & murdered those on board.
This regime must be relegated to the dust bin of history! pic.twitter.com/dBqM9waOMy
Incidents noticis laikā, kad ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš pats ir kubiešu imigrantu dēls, ierodas Sentkitsā un Nevisā, lai apspriestos ar Karību jūras reģiona valstu līderiem, kamēr Trampa administrācija cenšoties pastiprināt spiedienu uz Kubas valdību.