Kurš katls piemērots sautēšanai?
Sautēšanai vislabāk piemēroti trauki, kuriem sasilst gan pamatne, gan sienas. Trauka izmērs atkarīgs no ģimenes lieluma.
Sautējamam katlam nepieciešams vāks un kvalitatīvi rokturi, kas pēc iespējas mazāk sakarst. Svarīgi, lai vāks labi piegulētu katlam un kārtīgi to nosegtu. Vislabākais ir stikla vāks, jo tad var sekot līdzi sautēšanas procesam.
Lai var ne tikai sautēt, bet arī cept un vārīt
Ja izvēlies alumīnija katlu, šajā kategorijā var atrast salīdzinoši lētus, taču kvalitatīvus izstrādājumus. Šāda katla lielākais pluss ir daudzveidīgs pielietojums – bez sautēšanas tajā var ērti arī kaut ko izcept vai izvārīt.
Nerūsējošā tērauda katls apvieno visas labākās īpašības – ir izturīgs, drošs pret mehāniskiem skrāpējumiem, labi vada siltumu, ekoloģisks, to ir viegli kopt, un tas labi izskatās. Iegādājoties tērauda katlu, pievērs uzmanību ciparu marķējumam uz pamatnes, kas norāda, cik daudz hroma un niķeļa satur tērauds; jo lielāks pirmais cipars, jo kvalitatīvāks trauks. Marķējums 18/10 – labākais izstrādājums, kas izgatavots no medicīniskā tērauda. Jo biezāka katla pamatne un sieniņas, jo vienmērīgāk katls sasils un ēdiens mazāk piedegs.
Katls no trīs materiālu slāņiem – nerūsējošais tērauds, alumīnijs, nerūsējošais tērauds – arī labi piemērots sautēšanai. Tas ātri uzsilst un lēni atdziest, to ir viegli kopt, un nav jāsatraucas, ja gadās saskrāpēt virsmu. Ideāli piemērots vārīšanai un dārzeņu sautēšanai.
Toksiskuma novēršanai alumīnija un čuguna katlus pārklāj ar speciālu pretpiedeguma slāni, kas pasargā produktus no kaitīgām vielām un ļauj gatavot ēdienu bez eļļas. Izvēloties šādu katlu, ņem vērā, ka teflona pārklājums nav izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem un pat ar visrūpīgāko lietošanu kalpos ne pārāk ilgi. Keramiskais pārklājums ir drošāks un izturīgāks pret mehāniskiem bojājumiem. Jo pārklājumam vairāk pretpiedeguma slāņu, jo trauks ir izturīgāks (slāņu daudzumu un materiālu norāda uz iepakojuma).
Labi, bet smagi
Emaljēta čuguna katls ir izturīgs, ilgmūžīgs un neuzsūc produktu izdalīto smaržu. Lai arī tajā var gan gatavot sacepumus cepeškrāsnī, gan vārīt, tomēr šāds trauks nav pārāk universāls – cept tajā nav komfortabli, jo ēdiens var piedegt. Turklāt čuguna trauks ir ļoti smags, tāpēc lietot to ikdienā to nav pārāk parocīgi. Čuguna katlā nav ieteicams ēdienu uzglabāt.
Keramikas trauki pēc īpašībām līdzinās emaljēta čuguna katliem. Tiesa, tie sliktāk vada siltumu, taču tos ir daudz vieglāk kopt. Vajadzības gadījumā keramikas katlā var gatavot arī zupu.
Labi saglabā siltumu, bet ir arī mīnusi
Sautējamie trauki no karstumizturīga stikla labi saglabā siltumu un ir ekoloģiski, tajos var pasniegt ēdienu un uzglabāt to ledusskapī. Lieliski der gatavošanai cepeškrāsnī. Tomēr ir arī mīnusi – uz gāzes plīts bez speciāla uguns sadalītāja šādos traukos gatavot nedrīkst, tie nav izturīgi pret mehāniskiem bojājumiem. Ja iekšpusē parādās kaut neliela plaisa, trauks vairs nav derīgs lietošanai.
Izvēloties keramikas vai stikla trauku, ņem vērā, ka tam jābūt vismaz 5 mm biezam, un šādi katli ir smagi – 3 l tilpuma katls sver aptuveni 2 kg. Keramikai jābūt ar izturīgu emalju, stiklam – caurspīdīgam, bez gaisa burbuļiem.