Garšīgi
Šodien 07:17
Ko pievienot ierastajai maltās gaļas mērcei, lai tā kļūtu vēl gardāka?
Maltās gaļas mērce ir ļoti iecienīts un ātri pagatavojams ēdiens daudzās latviešu ģimenēs. Nereti tas ir arī praktiski vienīgais ēdiens, kuru ēd bērni, kas citādi sevi uzskata par galēji neēdīgiem. Bet kā šo mērci padarīt vēl gardāku?
Klasiskā maltās gaļas mērce visiem ir labi zināma – apcepam malto gaļu, nedaudz apcepam miltus, pievienojam krējumu vai pienu, sāli, piparus, un gatavs.
Lai mērci padarītu gardāku un neierastāku, izmēģini kādu no šīm metodēm:
- Gaļu apcep nevis eļļā, bet sviestā. Skābā krējuma vai piena vietā pievieno 10% kafijas krējumu – mērce iegūs pavisam citu garšu.
- Pievieno mērcei ne tikai sāli un piparus, bet arī šķipsniņu muskatrieksta. Mērce iegūs izsmalcinātāku garšu un burvīgu smaržu.
- Kopā ar malto gaļu apcep arī rīvētus kabačus. Kabaču nīdēji šo niansi nemaz nepamanīs, bet mērcīte kļūs krietni sulīgāka.
- Ja skaiti kalorijas, pamēģini mērci pagatavot no paša maltas vistas filejas un 10% kafijas krējuma. Mērce būs ievērojami diētiskāka, bet tikpat garšīga.
- Pirms piena vai krējuma pievienošanas pasautē gaļu kārtīgā buljonā – mērcei būs pavisam cita garša un smarža.
- Ja vien ģimenē nav neviena zaļumu nemīlētāja, pievieno mērcei krietnu saujiņu smalki sakapātu pētersīļu. Tas garšai piešķirs viegli austrumniecisku niansi.
- Pievieno mērcei apceptus, rīvētus burkānus. Mainīsies ne tikai mērces krāsa, arī garša kļūs patīkamāka.