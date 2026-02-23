Pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls “Laundromat” būs pārstāvēts jau 20 Latvijas pilsētās
Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu, pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls “Laundromat” šogad attīstību plāno tā, lai gada laikā tīkls būtu pārstāvēts jau vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās. Tas iezīmē būtisku soli attīstībā un apliecina, ka šāds pakalpojums kļūst par neatņemamu ikdienas servisu arvien plašākam iedzīvotāju lokam, informē uzņēmumā.
Uzņēmums dibināts 2022. gadā, un dažu gadu laikā tas izveidojis plašu filiāļu tīklu gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Attīstība notikusi pakāpeniski, izvēloties lokācijas ar stabilu cilvēku plūsmu – tirdzniecības centrus un dzīvojamo rajonu tuvumu. Pieprasījums nav koncentrēts tikai galvaspilsētā, un pakalpojumu arvien aktīvāk izmanto arī iedzīvotāji reģionos.
“Redzam, ka interese par pašapkalpošanās veļas mazgātavām pieaug ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Cilvēki novērtē iespēju ātri un ērti izmazgāt lielu veļas apjomu bez nepieciešamības ieguldīt dārgā tehnikā mājās. Tieši tāpēc šogad mērķtiecīgi paplašinām klātbūtni, lai tuvāko trīs mēnešu laikā būtu pārstāvēti 16, bet līdz gada beigām – jau 20 Latvijas pilsētās. Jaunākās mazgātavas, kas vērs durvis jau aptuveni trīs mēnešu laikā, būs Bauskā, Olainē, Ventspilī, Siguldā, Rēzeknē, Jūrmalā un Jēkabpilī, ,” norāda “Laundromat” mārketinga vadītāja Monta Purkalne.
Pieaug pieprasījums pēc lielas ietilpības iekārtām
Interese par pašapkalpošanās veļas mazgātavām pieaug vairāku iemeslu dēļ. Viens no būtiskākajiem – iespēja vienā reizē izmazgāt lielu veļas apjomu. Profesionālās iekārtas ļauj apstrādāt līdz pat 17 kilogramiem veļas, kas ir īpaši noderīgi ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu, kā arī gadījumos, kad jāmazgā lielgabarīta tekstilizstrādājumi – segas, virsmatrači vai aizkari.
“Klasiskā mājas veļas mašīna bieži vien nav piemērota lielgabarīta tekstilizstrādājumiem, piemēram, segām vai virsmatračiem. Mūsu profesionālās iekārtas ļauj vienā reizē izmazgāt līdz pat 17 kilogramiem veļas, bet jaudīgie žāvētāji nodrošina, ka viss process – mazgāšana un žāvēšana – aizņem aptuveni stundu. Tas būtiski ietaupa klientu laiku,” skaidro M. Purkalne.
Papildus ietilpībai būtisks faktors ir arī efektivitāte. Profesionālās iekārtas nodrošina īsākus mazgāšanas ciklus, savukārt žāvētāji ļauj veļu sagatavot lietošanai aptuveni 15–20 minūšu laikā. Tas padara pakalpojumu īpaši pievilcīgu pilsētu iedzīvotājiem, kuri dzīvo kompaktos mājokļos un vēlas optimizēt ikdienas darbus.
No nišas pakalpojuma līdz ikdienas risinājumam
Ja vēl pirms dažiem gadiem pašapkalpošanās veļas mazgātavas Latvijā tika uztvertas kā salīdzinoši nišas pakalpojums, šobrīd situācija būtiski mainījusies. Starptautiskā pieredze rāda, ka daudzviet Eiropā šāds formāts jau sen ir ierasta prakse, un līdzīga tendence nostiprinās arī Latvijā. Iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas ārpakalpojumu, lai ietaupītu laiku, elektroenerģiju un izvairītos no lielu iekārtu iegādes mājās.
Pakalpojumu izmanto studenti, jaunās ģimenes, seniori un arī ceļotāji. Reģionālajās pilsētās pašapkalpošanās mazgātavas kļūst par nozīmīgu papildinājumu vietējo pakalpojumu klāstā, jo ne visiem mājokļos ir pieejamas ietilpīgas veļas mašīnas vai žāvētāji.
Paplašināšanās notiek arī ārpus Latvijas – uzņēmums uzsācis darbību Lietuvā un Igaunijā, iezīmējot attīstību Baltijas mērogā. Nozares izaugsme saistīta ar ievērojamām investīcijām modernās iekārtās un infrastruktūrā, tomēr pieaugošais klientu skaits apliecina, ka tirgus potenciāls ir būtisks.
Ņemot vērā attīstības tempu, gada laikā “Laundromat” klātbūtne 20 Latvijas pilsētās būtiski paplašinās pašapkalpošanās veļas mazgāšanas pieejamību. Tas atspoguļo plašāku tendenci – sabiedrības paradumi mainās, un arvien lielāku nozīmi iegūst risinājumi, kas ļauj efektīvāk organizēt ikdienas darbus.