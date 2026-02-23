Nemet prom pārgatavojušos banānus, dod tiem otru iespēju!
No augļu trauka uz tevi skumīgi lūkojas apbrūnējis banāns? Nav iemesla to mest ārā. Uzzini, kā to pārvērst gardā našķī!
Uztaisi gardu biezeni
Šokolādes un banānu biezenis. 4 nomizotus banānus sablendē biezenī, pievieno 2 ēdamkarotes kakao pulvera, ½ ēdk. pūdercukura un 1 ēdk. šokolādes skaidiņu un kārtīgi samaisi.
Vārīts banānu un ābolu biezenis. Nomizo 400 g ābolu un sagriez gabaliņos. Ber katlā, pievieno 150 ml ūdens, 2 ēdk. cukura, 1 paciņu vaniļas cukura un vāri aptuveni 20 minūtes. Pievieno 2 banānus, sablendē, vēlreiz uzvāri un karstu pildi burciņā. Aizvāko.
Grilē vai cep
Grilēti vai cepti banāni. Banānus vienkārši uzliec uz grila un apcep no visām pusēm. Vai arī – ieliec karstā cepeškrāsnī, cep 5–10 minūtes. Gareniski iegriez mizu un griezuma vietā ieliec sadrupinātu šokolādi vai iepilini kādu liķieri.
Aizstāj olas kūkās un citos ēdienos. 1 saspaidīts banāns aizstāj 2 vidējas olas. Tā kā banāns ir salds, ieteicams cukura daudzumu receptē samazināt par 50 gramiem.
Pārvērt našķos
Banānu cepumi. Uz katriem 2 banāniem ņem 50 g mīksta sviesta, 150 g smalku auzu pārslu, 100 g miltu un nedaudz ūdens. Banānu saspaidi un samaisi ar pārējiem produktiem. Izveido bumbiņas, liec uz plāts un pieplacini. Cep 15 minūtes 180 grādu karstā cepeškrāsnī.
Saldējums. Lai pagatavotu 2 porcijas saldējuma, 5 banānus nomizo un sasaldē. Pēc tam sasaldētus blendē, līdz izveidojas krēmīga konsistence. Ja sākumā grūti blendēt, pielej nedaudz piena. Dažādākai garšai var pievienot kakao pulveri, garšvielas, ogas.