Kas jāņem vērā, lai pankūkas izdotos kraukšķīgas un gardas?
Liekot lietā pareizās sastāvdaļas un dažas vienkāršas metodes var iegūt kraukšķīgas un garšīgas kartupeļu pankūkas, kas iepriecinās jebkuru gardēdi. Pamēģini!
Kartupeļu pankūkas ir viens no tiem ēdieniem, kas ne tikai garšo lieliski, bet arī ir viegli pagatavojams. Pankūkas labi noder kā brokastīs, tā vakariņās.
Dod priekšroku svaigiem kartupeļiem
Pankūkas mēdz cept gan no svaigiem, gan vārītiem kartupeļiem, bet aromātiskākas un garšas ziņā izteiksmīgākas sanāk no svaigiem. Iesācējiem der zināt, ka ir trīs lietas, ko vajadzētu pievienot rīvētajiem kartupeļiem, lai pankūkas būtu garšīgas un kraukšķīgas: olas, kas palīdz saturēt kopā produktus, miltus vai sasmalcinātas auzu pārslas un maltu muskatriekstu, kas piešķir pankūkām raksturīgu aromātu un garšu.
Darbojies ātri
Ņem vērā - ja rīvētos kartupeļus izspiež ļoti sausus, tie zaudē daļu aromāta. Ar rīvētajiem kartupeļiem jādarbojas ātri, lai tie ļoti nesabrūnētu, – arī tas tomēr ietekmē garšu.
Lai pankūkas sanāktu kraukšķīgas, mīklu liec pannā tikai tad, kad taukvielas ir kārtīgi sakarsušas. Tiklīdz maliņas sāk apbrūnēt, pankūku apgriež uz otru pusi un izcep gatavu.
Sīpolus ieteicams sakapāt, nevis sarīvēt, jo rīvētiem gatavajās pankūkās mēdz rasties rūgta piegarša. Ja kartupeļu pankūkas paredzētas saldā variantā, sīpolus nepievieno. Rīvētajiem kartupeļiem var pievienot arī rīvētus burkānus un kāļus, sakapātu šķiņķi, arī rīvētu sieru un zaļumus.
Izvēlies īstās piedevas
Kartupeļu pankūkas garšos vēl labāk, ja pasniegsi tās kopā ar: brūkleņu ievārījumu, krējumu un kūpinātu zivi, zaļumu biezpienu vai saldo biezpienu, kāpostu salātiem, saceptām sēnēm, tomātu mērci, ar jogurta un ogu mērci, ar ābolu biezeni vai kompotu.