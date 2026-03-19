Kāda tipa riepas bija ejošakās aizvadītajā ziemā?
Tik bargai ziemai kā tikko pieredzētā nebija gatavi nedz santehniķi, nedz granulu ražotāji. Bet kā klājās riepu tirgotājiem?
Mārtiņš Grīnbergs, Goodyear tirdzniecības vadītājs Baltijā: "Paši tirgotāji bija gatavi, bet pircēji paļāvās uz pagājušo gadu un bija gatavi uzlikt to, kas bija pa rokai. Un tad, kad uzsniga sniegs, nācās atgriezties pie pārdevējiem un uzlikt riepas, ar kurām var pabraukt.”
Kāda tipa riepas pagājušajā ziemā bija pieprasītākās? "Pārsteigumu nebija. Ice tipa riepām tirgus daļai vajadzētu pat pieaugt. Tā ir laba tendence. Radžotas riepas es iesaku tikai agros rītos, kur var būt melnais ledus. Bet frikcijas riepa ir tā, ko uzskatu par drošāko izvēli Latvijas ziemas apstākļos," uzskata Grīnbergs.
Kad būtu ieteicamākais brīdis pāriet uz vasaras riepām?
"Ja pirms ziemas saku, ka nevar uzlikt par ātru, tad pavasarī labāk to darīt vēlāk. Labāk nesasteigt un skatīties uz temperatūras diapazonu dienā."
Kāpēc nav ieteicams vasarā braukt ar ziemas riepām?
"Tas nav labs risinājums," skaidro Grīnbergs. "Pie +5 grādiem vēl nebūs liela atšķirība, bet pie +30 var parādīties bremzēšanas ceļa atšķirība 10 - 15 metri, un tas ir vairāku automašīnu garums."