FOTO: Enrike Iglesiass pārsteidz fanus ar retu foto, kurā redzami visi viņa četri bērni
Spāņu dziedātājs Enrike Iglesiass iepriecinājis fanus, daloties ar retu un ļoti personisku ieskatu savā ģimenes dzīvē, publicējot mīļu foto, kurā redzami visi četri viņa bērni.
Dziedātājs, kurš ir zināms ar to, ka savu privāto dzīvi sargā no sabiedrības acīm, iemūžinājis spontānu brīdi, kurā viņa bērni atpūšas uz laivas, bet fonā paveras dzirkstoši zils ūdens. Attēlā bērni sasēduši cieši kopā un smaida kamerā, kamēr vecākā meita Lūsija tur klēpī savu jaunāko mazuli.
Sirsnīgais kadrs sniedz nelielu ieskatu Enrikes dzīvē ārpus prožektoru gaismas, kur ģimene nepārprotami ieņem galveno vietu. Fani steidza komentēt, cik ļoti bērni paaugušies, un daudzi norādīja, ka zvaigzne ļoti reti publiski dalās ar viņu fotogrāfijām.
Dziedātājs bērnus audzina kopā ar bijušo tenisisti Annu Kurņikovu, un pāris izveidojis mierīgu dzīvi prom no slavas spiediena.
Anna un Enrike par vecākiem kļuva 2017. gadā, kad pasaulē nāca viņu dvīņi — dēls Nikolass un meita Lūsija. “Ir neticami redzēt, cik lieliska mamma viņa ir. Ir neticami vērot, kā mamma dara to, ko viņa dara, kad ieslēdzas mātes instinkts,” 2018. gadā par savu ilggadējo partneri sacīja Enrike.
Pāris savu ģimeni paplašināja 2020. gada janvārī, kad pasaulē nāca viņu trešais bērns — meita Mērija. Bet piecu cilvēku ģimene kļuva par sešu cilvēku ģimeni, kad 2025. gada 17. decembrī pasaulē nāca viņu ceturtais bērns, kura vārdu viņi vēl nav atklājuši.
Lai gan gadu gaitā ir izskanējušas spekulācijas, ka pāris, iespējams, slepeni apprecējušies — tostarp pēc tam, kad 2004. gada “World Tennis Match” turnīrā uz Annas pirksta tika pamanīts liels rozā gredzens, kas izraisīja baumas par saderināšanos — pāris savos 24 kopā pavadītajos gados tā arī nav apprecējies.
“Es nekad neprecēšos,” Anna 2008. gadā sacīja žurnālam "People", vienlaikus apstiprinot, ka “viss ir labi”. Dažus gadus vēlāk Enrike atkārtoja, ka viņiem nav plānu precēties: "Es nekad īsti neesmu domājis, ka tas kaut ko mainītu. Varbūt tas ir tāpēc, ka mani vecāki ir šķīrušies, bet es nedomāju, ka tu kādu mīli vairāk tikai papīra gabala dēļ. Mūsdienās tas vairs nav tabu — būt bērniem un nebūt precētiem. Svarīgākais ir tas, ka tu esi labs vecāks, un viss.”