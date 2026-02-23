IKEA ikoniskajām gaļas bumbiņām 40! Interesanti fakti un jauns piedāvājums
Ik gadu pasaulē pārdod 1,4 miljardus IKEA gaļas bumbiņu, un iepriekšējos 40 gados tās ir kļuvušas par absolūtu IKEA klasiku; apaļā forma ir tikpat pazīstams IKEA dizaina kultūras piemērs kā mēbeles plakanajā iepakojumā. Lai atzīmētu jubileju, IKEA sāk piedāvāt jaunāko bumbiņas variantu – falafelu. Jaunums ir pieejams Zviedru restorānā.
Kopā kopš 1960. gada
IKEA ēdiena stāsts sākās 1960. gadā, kad Elmhultā (Zviedrijā) atvēra pašu pirmo IKEA restorānu. Nu jau par leģendu kļuvušās gaļas bumbiņas nonāca piedāvājumā 1985. gadā pēc desmit mēnešus ilga izstrādes procesa, ko vadīja augstas klases zviedru restorāna šefpavārs; pēc vairāk nekā 100 recepšu izmēģināšanas tika izvēlēta pati labākā.
Šobrīd IKEA gaļas bumbiņas mēdz saukt par “apēdamu demokrātisko dizainu” – kvalitātes, pieejamas cenas un ikdienas labsajūtas simbolu. IKEA tās pārdod ar nosaukumu HUVUDROLL, kas zviedriski nozīmē “galvenā loma”; tās ir tradicionālas savā būtībā, tomēr harmonijā ar pasaules virtuvi, Itālijā nonākot šķīvī ar tomātu mērci, Vācijā – ar karija mērci, bet Lielbritānijā piedzīvojot lielo uznācienu kā milzu bumbiņa tītara izmērā, kas tika radīta svētkiem.
Apaļa forma ir mode – tagad var nogaršot arī falafela bumbiņas
Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē pieaug interese par augu valsts pārtiku, piemēram, arī IKEA dārzeņu bumbiņām. Reaģējot uz pieprasījumu, IKEA komanda fokusējas uz jauniem piedāvājumiem, kas lutina garšas kārpiņas un atbilst patērētāju vēlmēm. Tāpēc jau no janvāra vidus IKEA Zviedru restorānos tiks piedāvāts falafels.
“Jaunais piedāvājums ir daļa no IKEA centieniem iekļaut ēdienkartē vairāk augu valsts ēdienu cerībā iedvesmot cilvēkus izvēlēties ēdienus un produktus, kuru sastāvā ir pārsvarā augi. Falafela bumbiņu galvenā sastāvdaļa ir turku zirņi, tajās ir daudz olbaltumvielu, lai iegūtu enerģiju ilgam laikam, turklāt tās var nobaudīt par pieejamu cenu. Falafelu pasniedz ar kuskusu, kas satur šķiedrvielas un olbaltumvielas, lai maltīte būtu sātīga,” saka IKEA Ēdināšanas nodaļas vadītājs Oļegs Soročins.
Jaunais ēdiens ar gardu falafelu, kam ir kraukšķīga garoziņa un maiga, ar garšvielām aizdarīta turku zirņu, cukīni, sīpolu iekšpuse, kopā ar kuskusu, aioli mērci un citrona šķēlīti tagad var nobaudīt IKEA veikalā Rīgā par 3,79 €. Turpat var izvēlēties arī tradicionālās gaļas bumbiņas, vistas gaļas bumbiņas vai augu bumbiņas.
IKEA ik gadu apkalpo vairāk nekā 710 miljonus viesu 473 restorānos 63 valstīs un ir viena no lielākajām restorānu ķēdēm pasaulē.
Īsa IKEA Food vēsture
IKEA dibinātājs Ingvars Kamprads labi saprata, ka paēduši klienti ir apmierināti pircēji. 1985. gadā Ingvars uzaicināja zviedru šefpavāru Severinu Sjēstedu pievienoties komandai un izstrādāt gaļas bumbiņu recepti pārdošanai visā pasaulē. Pēc 10 mēnešiem rūpīgas testēšanas tika izstrādāta galīgā recepte — tā pati recepte ar nelielām izmaiņām tiek izmantota arī šodien.
Zviedru šefpavārs atceras, ka Ingvaram piemita īpašs talants nojaust, kas uzrunās IKEA klientus, un klasisko zviedru gaļas bumbiņu ieviešana bija viņa lielā ideja. Pirms darba IKEA šefpavārs S. Sjēsteds bija strādājis augstas klases restorānos, un doma atrast vienu recepti, kas patiktu daudziem un izturētu laika pārbaudi, viņam šķita aizraujošs izaicinājums. Viņš atzīst, ka izmēģinātas apmēram simt receptes, pirms tika noskaidrota pati labākā, kas nu jau kļuvusi leģendāra. 20. gadsimta 90. gados IKEA restorāni jau paplašinājās visā pasaulē, piedāvājot klasiskus, vietējai gaumei pielāgotus zviedru ēdienus par pieejamu cenu. 2006. gadā Zviedrijas pārtikas preču veikalā sāka piedāvāt saldētas bumbiņas līdzņemšanai, mērces un citus skandināvu iecienītus produktus, ļaujot cilvēkiem pagatavot zviedrisku maltīti arī savās mājās.