Telpaugi ir jāmēslo arī ziemā! Plus - augu saraksts, kurus mēslot nedrīkst
Lai telpaugi arī ziemā būtu veselīgi un skaisti, tie noteikti jāpabaro, jo ierobežotajā puķu poda augsnē trūkst nepieciešamo barības vielu. Taču ir daži knifiņi, kas jāzina, lai augu nenobendētu.
Ja augam pietrūkst barības vielu, tas nīkuļo, to var sākt mocīt slimības, lapas zaudē pievilcību. Tiesa, ziemā jāmēslo ļoti piesardzīgi, lai augiem nenodarītu kaitējumu.
* Pirms mēslošanas augu aplaisti. Nedrīkst dot mēslojumu sausā augsnē, jo ir risks apdedzināt sakņu sistēmu.
* Vislabāk mēslo vakarā, lai izvairītos no tā, ka mitrums pārāk ātri iztvaiko no saules staros uzsilušā podiņa.
* Ja pamani, ka augs cieš no slimībām vai kaitēkļiem, to mēslot nedrīkst. Vispirms tas ir jāārstē un jāatbrīvo no kaitēkļiem, tikai pēc tam var piebarot.
* Ja augs ir nesen iegādāts, pirmo reizi to mēslo tikai pēc pāris mēnešiem. Visticamāk, tas ir stādīts speciāli šim augam sagatavotā augsnē, kurā jau ir iestrādātas nepieciešamās barības vielas.
* Papildmēslojumu nedod arī augiem, kas nesen pārstādīti, jo vairums gatavo substrātu ir bagātināti ar vajadzīgajām barības vielām; kādam laikam to pietiks. Turklāt pārstādīšanas laikā, lai cik rūpīgi to darītu, auga sakņu sistēma jau bija pakļauta stresam, tāpēc jāļauj tai pierast pie jaunajiem apstākļiem.
* Mēslojumu dod arī tad, ja nevari atcerēties, kad augu pēdējo reizi mēsloji vai arī pie tevis tas nonācis no cita saimnieka un nav zināms, kad tas pēdējo reizi barots. Ja augs izskatās panīcis, lapas izstīdzējušas un zaudējušas krāsu, arī tad tam noderēs mēslojums.
* Telpaugus mēslo ar universālo mēslojumu ziedošiem telpaugiem vai ar dekoratīvu lapojumu. Vari arī izvēlēties mēslojumu konkrētam augam.
Zināšanai
Ziemā mēslojumu dod: ciklamenām jeb Alpu vijolītēm, asparāgiem, papardēm, sanpaulijām, Ziemassvētku jeb Šlumbergeras kaktusiem, efejām, līdakastēm, monsterām, palmām, gumijkokiem, filodendriem, orhidejām un citiem ziemā ziedošiem telpaugiem.
Ziemā nemēslo: kamēlijas, fuksijas, citrusaugus, laurus, mirtes un tos telpaugus, kam ziemā ir miera periods.